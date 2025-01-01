01 января 2025
31 декабря 2024

ГАИ ХМАО предупредило жителей об опасности зимнего отдыха

ГАИ ХМАО предупредило жителей об опасности катания на тюбингах
© Служба новостей «URA.RU»
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Госавтоинспекция ХМАО предупреждает об опасности катания на тюбингах
Госавтоинспекция ХМАО предупреждает об опасности катания на тюбингах Фото:

Госавтоинспекция ХМАО предупредила югорчан об опасности на дорогах во время новогодних каникул. Чаще всего в опасные ситуации попадают дети, которые много времени проводят на улице, пишет telegram-канал ведомства.

«Время новогодних каникул — это период, когда детям необходимо обеспечить максимальную безопасность на дороге. Дети и подростки чаще попадают в опасные ситуации на дорогах, поскольку проводят много времени на улице, нередко — без должного контроля со стороны взрослых», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

Полиция напоминает, что кататься на тюбингах можно только на оборудованных трассах. Нельзя спускаться с горок, если впереди есть препятствия, привязывать «ватрушки» к автомобилям, кататься на них вдвоем, стоя или лежа.

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Госавтоинспекция ХМАО предупредила югорчан об опасности на дорогах во время новогодних каникул. Чаще всего в опасные ситуации попадают дети, которые много времени проводят на улице, пишет telegram-канал ведомства. «Время новогодних каникул — это период, когда детям необходимо обеспечить максимальную безопасность на дороге. Дети и подростки чаще попадают в опасные ситуации на дорогах, поскольку проводят много времени на улице, нередко — без должного контроля со стороны взрослых», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». Полиция напоминает, что кататься на тюбингах можно только на оборудованных трассах. Нельзя спускаться с горок, если впереди есть препятствия, привязывать «ватрушки» к автомобилям, кататься на них вдвоем, стоя или лежа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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