ГАИ ХМАО предупредило жителей об опасности зимнего отдыха

Госавтоинспекция ХМАО предупредила югорчан об опасности на дорогах во время новогодних каникул. Чаще всего в опасные ситуации попадают дети, которые много времени проводят на улице, пишет telegram-канал ведомства.
«Время новогодних каникул — это период, когда детям необходимо обеспечить максимальную безопасность на дороге. Дети и подростки чаще попадают в опасные ситуации на дорогах, поскольку проводят много времени на улице, нередко — без должного контроля со стороны взрослых», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
Полиция напоминает, что кататься на тюбингах можно только на оборудованных трассах. Нельзя спускаться с горок, если впереди есть препятствия, привязывать «ватрушки» к автомобилям, кататься на них вдвоем, стоя или лежа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!