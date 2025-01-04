В отношениях Седоковой с погибшим бывшим мужем раскрыт неожиданный факт

Продюсер Дворцов: Янис Тимма шесть месяцев жил за счет Анны Седоковой
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Баскетболист полгода находился на содержании экс-супруги
Баскетболист полгода находился на содержании экс-супруги Фото:

Последние шесть месяцев певица Анна Седокова содержала бывшего мужа баскетболиста Яниса Тимму, который ушел из жизни в декабре. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

«Они были равны друг другу… она прощала его поступки на протяжении последнего года. В последние полгода он жил за ее счет», — поделился Дворцов. Его слова приводит aif.ru.

Продюсер также упомянул, что ранее латвийский баскетболист делал Седоковой значительные подарки, в том числе квартиры. По словам Дворцова, он не знает, была ли оформлена дарственная, но «небольшой такой договор между ними в любом случае был».

Янис Тимма скончался 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде жилого здания в центре Москвы. Предполагается, что спортсмен мог испытывать депрессию после разрыва с Седоковой, на что его поклонники обратили внимание еще осенью 2024 года. Об этом писал «Царьград».

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Последние шесть месяцев певица Анна Седокова содержала бывшего мужа баскетболиста Яниса Тимму, который ушел из жизни в декабре. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов. «Они были равны друг другу… она прощала его поступки на протяжении последнего года. В последние полгода он жил за ее счет», — поделился Дворцов. Его слова приводит aif.ru. Продюсер также упомянул, что ранее латвийский баскетболист делал Седоковой значительные подарки, в том числе квартиры. По словам Дворцова, он не знает, была ли оформлена дарственная, но «небольшой такой договор между ними в любом случае был». Янис Тимма скончался 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде жилого здания в центре Москвы. Предполагается, что спортсмен мог испытывать депрессию после разрыва с Седоковой, на что его поклонники обратили внимание еще осенью 2024 года. Об этом писал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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