08 января 2025
07 января 2025

Пермяков приглашают на файер-шоу

Огненный батл состоится между коллективами из Перми и Удмуртии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков ждет зажигательный батл- конкурс (архивное фото)
Пермяков ждет зажигательный батл- конкурс (архивное фото) Фото:

В Перми пройдет ежегодный конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни» (0+). Мероприятие состоится 11 января в рамках фестиваля «Сочельник» (0+) в сквере около дома народного творчества «Губерния» (улица Советской Армии, 4). Об этом сообщили в ПНДТ «Губерния».

«Поединок состоится между пермской файер-командой „Игры пламени“ и коллективом из Удмуртии Outline. Артисты устроят настоящее огненное шоу. „Крещенские огни“ — часть фестиваля „Сочельник“, — сообщается на странице в соцсети „Вконтакте“ ПНДТ „Губерния“.

Уточняется, что фестиваль «Сочельник» посвящен святочному фольклору. Он рассчитан на семейное посещение, на любой возраст. «Крещенские огни» начнутся 11 января в 20:00, вход свободный. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в зимние каникулы музей «Хохловка» приглашает жителей и гостей Пермского края на рождественский праздник и святочные программы. Святки — это комплекс народных праздников зимнего календарного периода, состоящий из двенадцати праздничных дней от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды.

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В Перми пройдет ежегодный конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни» (0+). Мероприятие состоится 11 января в рамках фестиваля «Сочельник» (0+) в сквере около дома народного творчества «Губерния» (улица Советской Армии, 4). Об этом сообщили в ПНДТ «Губерния». «Поединок состоится между пермской файер-командой „Игры пламени“ и коллективом из Удмуртии Outline. Артисты устроят настоящее огненное шоу. „Крещенские огни“ — часть фестиваля „Сочельник“, — сообщается на странице в соцсети „Вконтакте“ ПНДТ „Губерния“. Уточняется, что фестиваль «Сочельник» посвящен святочному фольклору. Он рассчитан на семейное посещение, на любой возраст. «Крещенские огни» начнутся 11 января в 20:00, вход свободный.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что в зимние каникулы музей «Хохловка» приглашает жителей и гостей Пермского края на рождественский праздник и святочные программы. Святки — это комплекс народных праздников зимнего календарного периода, состоящий из двенадцати праздничных дней от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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