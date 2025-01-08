Пермяков приглашают на файер-шоу

В Перми пройдет ежегодный конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни» (0+). Мероприятие состоится 11 января в рамках фестиваля «Сочельник» (0+) в сквере около дома народного творчества «Губерния» (улица Советской Армии, 4). Об этом сообщили в ПНДТ «Губерния».
«Поединок состоится между пермской файер-командой „Игры пламени“ и коллективом из Удмуртии Outline. Артисты устроят настоящее огненное шоу. „Крещенские огни“ — часть фестиваля „Сочельник“, — сообщается на странице в соцсети „Вконтакте“ ПНДТ „Губерния“.
Уточняется, что фестиваль «Сочельник» посвящен святочному фольклору. Он рассчитан на семейное посещение, на любой возраст. «Крещенские огни» начнутся 11 января в 20:00, вход свободный.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в зимние каникулы музей «Хохловка» приглашает жителей и гостей Пермского края на рождественский праздник и святочные программы. Святки — это комплекс народных праздников зимнего календарного периода, состоящий из двенадцати праздничных дней от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды.
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