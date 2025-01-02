Пермяков пригласили погадать и послушать сказки о нечистой силе

В зимние каникулы музей «Хохловка» приглашает жителей и гостей Пермского края на рождественский праздник и святочные программы. Святки — это комплекс народных праздников зимнего календарного периода, состоящий из двенадцати праздничных дней от появления первой звезды в канун Рождества и до крещенского освящения воды.
«Первую неделю Святок называли „святыми вечерами“, а вторую — „страшными“. 7 января — „Рождественский праздник“. Гости „Хохловки“ смогут узнать о традициях празднования Рождества, смастерить „Рождественского ангела“, побывать на рождественском концерте студии „Тишина“ и программе по сказам Бажова, увидеть вертепное представление, а также погадать», — говорится на сайте министерства культуры Пермского края.
10 и 12 января пермяков ждут на «Святые вечера». Во время программы гости музея разучат специальные колядки — «христославия», узнают, что такое «козули», и поиграют в уличные игры. Завершит праздник вертепное представление «Царь Ирод».
Первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом расположен на живописном берегу Камы в 43 км. от Перми. В «Хохловку» перевезено много уникальных памятников деревянной архитектуры Прикамья. В зимние каникулы можно увидеть ледяные просторы Камы, заснеженные крыши церквей, зимнее солнце в густой невесомой дымке на белых просторах.
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