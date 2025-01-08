Пермский актер Могильников объявил о новой возлюбленной

Актер из Пермского края Ярослав Могильников, ставший популярным после съемок в сериале «Слово пацана», сообщил, что вновь влюблен. Об этом он написал в соцсетях. СМИ отмечают, что заявление актер сделал через две недели после расставания с Анной Пересильд.
«Могильников спустя пару недель после расставания с Анной Пересильд сообщил, что он снова влюблен. Месть?» — пишет Starhit. «Написано одно слово „влюблен“. Видимо, Ярослав решил сделать публичное заявление, вот только кому оно адресовано?» — задается вопросом Peopletalk.
Анна Пересильд и Ярослав Могильников снимались в сериале «Слово пацана», который принес им популярность. Летом СМИ сообщили об их романе. 26 декабря Пересильд сообщила в Telegram, что они «больше не вместе».
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