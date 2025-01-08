08 января 2025

Пермский актер Могильников объявил о новой возлюбленной

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Могильников - молодая звезда российского кино из Лысьвы
Ярослав Могильников - молодая звезда российского кино из Лысьвы Фото:

Актер из Пермского края Ярослав Могильников, ставший популярным после съемок в сериале «Слово пацана», сообщил, что вновь влюблен. Об этом он написал в соцсетях. СМИ отмечают, что заявление актер сделал через две недели после расставания с Анной Пересильд.

«Могильников спустя пару недель после расставания с Анной Пересильд сообщил, что он снова влюблен. Месть?» — пишет Starhit. «Написано одно слово „влюблен“. Видимо, Ярослав решил сделать публичное заявление, вот только кому оно адресовано?» — задается вопросом Peopletalk.

Анна Пересильд и Ярослав Могильников снимались в сериале «Слово пацана», который принес им популярность. Летом СМИ сообщили об их романе. 26 декабря Пересильд сообщила в Telegram, что они «больше не вместе».

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Актер из Пермского края Ярослав Могильников, ставший популярным после съемок в сериале «Слово пацана», сообщил, что вновь влюблен. Об этом он написал в соцсетях. СМИ отмечают, что заявление актер сделал через две недели после расставания с Анной Пересильд. «Могильников спустя пару недель после расставания с Анной Пересильд сообщил, что он снова влюблен. Месть?» — пишет Starhit. «Написано одно слово „влюблен“. Видимо, Ярослав решил сделать публичное заявление, вот только кому оно адресовано?» — задается вопросом Peopletalk. Анна Пересильд и Ярослав Могильников снимались в сериале «Слово пацана», который принес им популярность. Летом СМИ сообщили об их романе. 26 декабря Пересильд сообщила в Telegram, что они «больше не вместе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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