На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области перекрыто движение для транспорта

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , узбагойся
Движение перекрыто из-за ремонта Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе временно перекрыто движение для транспорта. Об этом 10 января сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В связи с ремонтными работами на 1564 километре (Ашинский район — прим. URA.RU) автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) временно перекрыто движение транспорта», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Об открытии движения будет объявлено дополнительно.

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе временно перекрыто движение для транспорта. Об этом 10 января сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В связи с ремонтными работами на 1564 километре (Ашинский район — прим. URA.RU) автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) временно перекрыто движение транспорта», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Об открытии движения будет объявлено дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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