На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области перекрыто движение для транспорта

Движение перекрыто из-за ремонта
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе временно перекрыто движение для транспорта. Об этом 10 января сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В связи с ремонтными работами на 1564 километре (Ашинский район — прим. URA.RU) автодороги М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) временно перекрыто движение транспорта», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Об открытии движения будет объявлено дополнительно.
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