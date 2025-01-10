Мошенники довели до самоубийства 18-летнего студента

Первокурсник Московского физико-технического института (МФТИ) Петр Ветчинкин покончил жизнь самоубийством. Студент подвергся давлению со стороны украинских мошенников, которые угрожали его семье и требовали совершить теракт. Об этом сообщается на странице Ветчинкина в социальной сети «ВКонтакте».
«Ветчинкин Петр скончался... Они [украинские мошенники] терроризировали его по телефону шесть часов, навешивали кредиты, писали о нем липовые письма, что он состоит в экстремистской организации, угрожали, что расстреляют его семью и близких людей», — говорится в опубликованном посте.
Более подробная информация появилась в сообщении матери Петра. Она рассказала, что с 12 часов дня 21 декабря он непрерывно общался с неизвестными лицами, что подтверждается оперативно-розыскными мероприятиями. Вечером того же дня Ветчинкин вышел из дома и перестал отвечать на звонки. По факту смерти студента возбуждено уголовное дело.
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