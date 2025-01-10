Мошенники довели до самоубийства 18-летнего студента

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Украинские мошенники довели студента первого курса московского института до самоубийства
Украинские мошенники довели студента первого курса московского института до самоубийства Фото:

Первокурсник Московского физико-технического института (МФТИ) Петр Ветчинкин покончил жизнь самоубийством. Студент подвергся давлению со стороны украинских мошенников, которые угрожали его семье и требовали совершить теракт. Об этом сообщается на странице Ветчинкина в социальной сети «ВКонтакте».

«Ветчинкин Петр скончался... Они [украинские мошенники] терроризировали его по телефону шесть часов, навешивали кредиты, писали о нем липовые письма, что он состоит в экстремистской организации, угрожали, что расстреляют его семью и близких людей», — говорится в опубликованном посте.

Более подробная информация появилась в сообщении матери Петра. Она рассказала, что с 12 часов дня 21 декабря он непрерывно общался с неизвестными лицами, что подтверждается оперативно-розыскными мероприятиями. Вечером того же дня Ветчинкин вышел из дома и перестал отвечать на звонки. По факту смерти студента возбуждено уголовное дело.

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Первокурсник Московского физико-технического института (МФТИ) Петр Ветчинкин покончил жизнь самоубийством. Студент подвергся давлению со стороны украинских мошенников, которые угрожали его семье и требовали совершить теракт. Об этом сообщается на странице Ветчинкина в социальной сети «ВКонтакте». «Ветчинкин Петр скончался... Они [украинские мошенники] терроризировали его по телефону шесть часов, навешивали кредиты, писали о нем липовые письма, что он состоит в экстремистской организации, угрожали, что расстреляют его семью и близких людей», — говорится в опубликованном посте. Более подробная информация появилась в сообщении матери Петра. Она рассказала, что с 12 часов дня 21 декабря он непрерывно общался с неизвестными лицами, что подтверждается оперативно-розыскными мероприятиями. Вечером того же дня Ветчинкин вышел из дома и перестал отвечать на звонки. По факту смерти студента возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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