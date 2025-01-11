«Обрушились стены»: жильцы аварийного дома в Свердловской области просят помощи у Бастрыкина

В Тавде (Свердловская область) жители 94-летнего дома пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на длительное нерасселение. Здание признали аварийным еще восемь лет назад, но никаких результатов это не дало, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Деревянное здание, 1931 года постройки, признано аварийным восемь лет назад ввиду значительного износа несущих конструкций, разрушения фундамента, образования трещин в стенах. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в telegram-канале СК России.
По словам свердловчанки, сроки предоставления благоустроенного жилья систематически переносят. В доме распространилась плесень из-за плохого отопления. СК России по Свердловской области организовал процессуальную проверку.
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