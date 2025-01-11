11 января 2025
10 января 2025

«Обрушились стены»: жильцы аварийного дома в Свердловской области просят помощи у Бастрыкина

Жители Тавды пожаловались главе СКР на 94-летний аварийный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин требует доклад о результатах проверки
Александр Бастрыкин требует доклад о результатах проверки Фото:

В Тавде (Свердловская область) жители 94-летнего дома пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на длительное нерасселение. Здание признали аварийным еще восемь лет назад, но никаких результатов это не дало, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Деревянное здание, 1931 года постройки, признано аварийным восемь лет назад ввиду значительного износа несущих конструкций, разрушения фундамента, образования трещин в стенах. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в telegram-канале СК России.

По словам свердловчанки, сроки предоставления благоустроенного жилья систематически переносят. В доме распространилась плесень из-за плохого отопления. СК России по Свердловской области организовал процессуальную проверку. 

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В Тавде (Свердловская область) жители 94-летнего дома пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на длительное нерасселение. Здание признали аварийным еще восемь лет назад, но никаких результатов это не дало, сообщили в пресс-службе ведомства. «Деревянное здание, 1931 года постройки, признано аварийным восемь лет назад ввиду значительного износа несущих конструкций, разрушения фундамента, образования трещин в стенах. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в telegram-канале СК России. По словам свердловчанки, сроки предоставления благоустроенного жилья систематически переносят. В доме распространилась плесень из-за плохого отопления. СК России по Свердловской области организовал процессуальную проверку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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