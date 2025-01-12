12 января 2025

Игристое в автобусе и гадание в ресторане: идеи для празднования Старого Нового года в Екатеринбурге

Екатеринбуржцев приглашают на автобусные колядки с игристым
© Служба новостей «URA.RU»
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Старый Новый год будут отмечать как 13, так и 14 января
Старый Новый год будут отмечать как 13, так и 14 января Фото:

В ночь с 13 на 14 января празднуется Старый Новый год: его можно отметить как дома — с традиционными пирогами и салатом «Оливье», так и в культурных заведениях и ресторанах. Как провести новогодний праздник в Екатеринбурге — в афише URA.RU.

Ярко, весело и повторно проводить старый год можно на автобусной экскурсии 13 января. Организаторы обещают, что будут задорные песни, игристое, колядки, вместе с этим будут остановки в знаковых местах города. Желающих ждут в 19:00 у Театра эстрады, билет обойдется в 1300 рублей с человека.

13 января Свердловский областной фильмофонд устроит вечер с просмотром любимых номеров из «Голубого огонька». Также в программе — фуршет с шампанским и мандаринами, предсказания. Вход только для совершеннолетних, стоимость билета — 300 рублей. Екатеринбуржцев ждут на Блюхера, 4 в 18:00.

В ресторане «Паштет» будут гадать на варениках. Гостям предлагают заказать блюдо, а в каждой порции их обязательно ждет предсказание. Например, капуста предвещает свадьбу, мясо — благополучие и достаток, яблоко — успех, а вишневый вареник дает бонус — сладкий подарок от заведения. Гадать будут два дня — 13 и 14 января.

Проводы старого года пройдут 14 января в грузинском ресторане «Супра». Горожан приглашают спеть любимые песни, перезагадать желание на 2025 год, вкусно поесть и похвастаться подарками. Вход свободный, но нужно предварительно забронировать столик. Мероприятие пройдет в двух залах, начало в 18:00.

Также 14 января устроят уютные посиделки под гитару в PRAVDA BAR. Екатеринбуржцы смогут заказывать песни, а кавер-группа «Маме Понравится» будет их исполнять. Начало в 20:00, вход — 300 рублей.

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В ночь с 13 на 14 января празднуется Старый Новый год: его можно отметить как дома — с традиционными пирогами и салатом «Оливье», так и в культурных заведениях и ресторанах. Как провести новогодний праздник в Екатеринбурге — в афише URA.RU. Ярко, весело и повторно проводить старый год можно на автобусной экскурсии 13 января. Организаторы обещают, что будут задорные песни, игристое, колядки, вместе с этим будут остановки в знаковых местах города. Желающих ждут в 19:00 у Театра эстрады, билет обойдется в 1300 рублей с человека. 13 января Свердловский областной фильмофонд устроит вечер с просмотром любимых номеров из «Голубого огонька». Также в программе — фуршет с шампанским и мандаринами, предсказания. Вход только для совершеннолетних, стоимость билета — 300 рублей. Екатеринбуржцев ждут на Блюхера, 4 в 18:00. В ресторане «Паштет» будут гадать на варениках. Гостям предлагают заказать блюдо, а в каждой порции их обязательно ждет предсказание. Например, капуста предвещает свадьбу, мясо — благополучие и достаток, яблоко — успех, а вишневый вареник дает бонус — сладкий подарок от заведения. Гадать будут два дня — 13 и 14 января. Проводы старого года пройдут 14 января в грузинском ресторане «Супра». Горожан приглашают спеть любимые песни, перезагадать желание на 2025 год, вкусно поесть и похвастаться подарками. Вход свободный, но нужно предварительно забронировать столик. Мероприятие пройдет в двух залах, начало в 18:00. Также 14 января устроят уютные посиделки под гитару в PRAVDA BAR. Екатеринбуржцы смогут заказывать песни, а кавер-группа « Маме Понравится» будет их исполнять. Начало в 20:00, вход — 300 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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