Необычное погодное явление ждет жителей Москвы к выходным

Вильфанд: снег в Москве полностью растает к концу недели
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Снег в Москве полностью растает к концу недели
Снег в Москве полностью растает к концу недели Фото:

Снег в большинстве районов Москвы и Московской области растает к концу текущей недели, что является необычной ситуацией для января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«... к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все. Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Ученый отметил, что аномальное таяние снега связано с проникновением в центр европейской части России теплых воздушных масс. Они поступают в РФ из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал снег в столице России 14 января, пишет RT. По его словам, за первые два дня текущей недели выпадет около 2-4 миллиметров осадков. При этом температура воздуха будет выше нормы примерно на 2,5-3 градуса.

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Снег в большинстве районов Москвы и Московской области растает к концу текущей недели, что является необычной ситуацией для января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «... к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все. Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости. Ученый отметил, что аномальное таяние снега связано с проникновением в центр европейской части России теплых воздушных масс. Они поступают в РФ из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал снег в столице России 14 января, пишет RT. По его словам, за первые два дня текущей недели выпадет около 2-4 миллиметров осадков. При этом температура воздуха будет выше нормы примерно на 2,5-3 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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