В ЕС попытались оправдаться Россией за унизительную сделку с США

Фон дер Ляйен: отказ от сделки с США стал бы праздником для Москвы и Пекина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС заключил сделку с США, чтобы не допустить торговой войны, заявила глава Еврокомиссии
ЕС заключил сделку с США, чтобы не допустить торговой войны, заявила глава Еврокомиссии Фото:

Евросоюз заключил новое торговое соглашение с США чтобы обеспечить экономическую стабильность и избежать торгового противостояния, которое было бы выгодно России и Китаю. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. До этого озвучивалось мнение, что новая сделка является унизительной для ЕС, так как Брюссель теперь вынужден закупать больше товаров у США.

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова передает издание Kleine Zeitung. По ее словам, достигнутая сделка создает прогнозируемые условия для европейского бизнеса и предотвращает эскалацию, которая могла бы ослабить позиции Европы на мировом рынке.

Как отмечает глава Еврокомиссии, стороны согласовали «сильную, если не идеальную» сделку, которая позволит сбалансировать торговые отношения между ЕС и США. Согласно договоренности, Вашингтон с 27 июля вводит уменьшенные 15-процентные пошлины на европейские товары, а Брюссель открывает доступ американскому экспорту по нулевой ставке. ЕС также будет теперь больше приобретать американские товары. Также Брюссель планирует нарастить закупки военной техники у США.

Президент США Дональд Трамп назвал это соглашение «крупнейшим за всю историю». Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что оно поможет снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов и повысить энергетическую безопасность региона. Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новое соглашение между США и ЕС «унизительным для европейцев» и выгодным только Америке, поскольку оно предусматривает закупку дорогих американских энергоносителей и обнуление пошлин на товары из США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз заключил новое торговое соглашение с США чтобы обеспечить экономическую стабильность и избежать торгового противостояния, которое было бы выгодно России и Китаю. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. До этого озвучивалось мнение, что новая сделка является унизительной для ЕС, так как Брюссель теперь вынужден закупать больше товаров у США. «Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — сказала фон дер Ляйен. Ее слова передает издание Kleine Zeitung. По ее словам, достигнутая сделка создает прогнозируемые условия для европейского бизнеса и предотвращает эскалацию, которая могла бы ослабить позиции Европы на мировом рынке. Как отмечает глава Еврокомиссии, стороны согласовали «сильную, если не идеальную» сделку, которая позволит сбалансировать торговые отношения между ЕС и США. Согласно договоренности, Вашингтон с 27 июля вводит уменьшенные 15-процентные пошлины на европейские товары, а Брюссель открывает доступ американскому экспорту по нулевой ставке. ЕС также будет теперь больше приобретать американские товары. Также Брюссель планирует нарастить закупки военной техники у США. Президент США Дональд Трамп назвал это соглашение «крупнейшим за всю историю». Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что оно поможет снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов и повысить энергетическую безопасность региона. Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новое соглашение между США и ЕС «унизительным для европейцев» и выгодным только Америке, поскольку оно предусматривает закупку дорогих американских энергоносителей и обнуление пошлин на товары из США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...