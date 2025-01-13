13 января 2025

Уволившийся свердловский министр перешел на работу к энергетикам

Экс-глава свердловского минЖКХ Смирнов устроился в «Облкоммунэнерго»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция по созданию экологического кластера. Сысерть, смирнов николай
Николай Смирнов провел на госслужбе 18 лет Фото:

Николай Смирнов, покинувший пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, устроился на работу в компанию «Облкоммунэнерго». Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Смирнов. Должность и свой новый функционал он пока не раскрывает.

Министром Смирнов работал с 2011 года (назначили его еще при губернаторе Александре Мишарине). Заявление по собственному он написал накануне — неожиданно для коллег и даже для себя самого. URA.RU рассказывало, что полновесный сменщик Смирнова пока не определен, обязанности министра исполняет один из его заместителей Алексей Рубцов.

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Николай Смирнов, покинувший пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, устроился на работу в компанию «Облкоммунэнерго». Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Смирнов. Должность и свой новый функционал он пока не раскрывает. Министром Смирнов работал с 2011 года (назначили его еще при губернаторе Александре Мишарине). Заявление по собственному он написал накануне — неожиданно для коллег и даже для себя самого. URA.RU рассказывало, что полновесный сменщик Смирнова пока не определен, обязанности министра исполняет один из его заместителей Алексей Рубцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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