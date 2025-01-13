Уволившийся свердловский министр перешел на работу к энергетикам

Экс-глава свердловского минЖКХ Смирнов устроился в «Облкоммунэнерго»

14 января 2025 в 14:50 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов провел на госслужбе 18 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Николай Смирнов, покинувший пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, устроился на работу в компанию «Облкоммунэнерго». Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Смирнов. Должность и свой новый функционал он пока не раскрывает. Министром Смирнов работал с 2011 года (назначили его еще при губернаторе Александре Мишарине). Заявление по собственному он написал накануне — неожиданно для коллег и даже для себя самого. URA.RU рассказывало, что полновесный сменщик Смирнова пока не определен, обязанности министра исполняет один из его заместителей Алексей Рубцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Николай Смирнов, покинувший пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, устроился на работу в компанию «Облкоммунэнерго». Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Смирнов. Должность и свой новый функционал он пока не раскрывает. Министром Смирнов работал с 2011 года (назначили его еще при губернаторе Александре Мишарине). Заявление по собственному он написал накануне — неожиданно для коллег и даже для себя самого. URA.RU рассказывало, что полновесный сменщик Смирнова пока не определен, обязанности министра исполняет один из его заместителей Алексей Рубцов.