Уволившийся свердловский министр перешел на работу к энергетикам

Николай Смирнов, покинувший пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области, устроился на работу в компанию «Облкоммунэнерго». Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Смирнов. Должность и свой новый функционал он пока не раскрывает.
Министром Смирнов работал с 2011 года (назначили его еще при губернаторе Александре Мишарине). Заявление по собственному он написал накануне — неожиданно для коллег и даже для себя самого. URA.RU рассказывало, что полновесный сменщик Смирнова пока не определен, обязанности министра исполняет один из его заместителей Алексей Рубцов.
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