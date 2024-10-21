Пермская школьница Лидия Котельникова, которую считают самой сильной в России, приняла участие в съемках программы «Чудо» на НТВ. Передачу ведет юморист и актер Арсений Попов, наиболее известный по шоу «Импровизация». В программе «Чудо» пермячка показала свои таланты и заставила Попова подтянуться несколько раз на перекладине. Видео с анонсом передачи опубликовано в группе шоу в соцсети «ВКонтакте».
«У меня 20 рекордов мира», — ответила Лидия на вопрос ведущего о том, действительно ли она самая сильная в стране. Также в шоу девочка отжималась и поднимала гирю. Выпуск с участием пермячки выйдет в субботу, 26 октября.
Лидию Котельникову называют «девочкой-богатырем» за то, что она устанавливала рекорды России и мира. Так, в мае 2024 года пермячка 1,5 тысячи раз отжалась от пола, побив мировой рекорд, а осенью 2023 года стала рекордсменкой России по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Одним из последних рекордов пермячки стало поднятие штанги. Девочка подняла снаряд весом десять килограммов одну тысячу раз. Это тоже мировой рекорд, хотя официально он зарегистрирован не был. Про пермячку известно, что она учится во втором классе и занимается дзюдо.
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