15 января 2025

Мощный снегопад обрушился на Екатеринбург и парализовал движение: 10 фото

В Екатеринбурге 16 января встало движение из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежное месиво образовалось на дорогах и тротуарах Фото:

Екатеринбург ранним утром 16 января завалило осадками. Огромные хлопья снега за несколько часов превратили проезжую часть и тротуары в месиво, что привело к девятибалльным пробкам. Справляться с последствиями стихии власти вывели 297 единиц спецтехники. Как горожане пробирались на работу в разгар снегопада — отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.

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Екатеринбург ранним утром 16 января завалило осадками. Огромные хлопья снега за несколько часов превратили проезжую часть и тротуары в месиво, что привело к девятибалльным пробкам. Справляться с последствиями стихии власти вывели 297 единиц спецтехники. Как горожане пробирались на работу в разгар снегопада — отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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