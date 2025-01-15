Мощный снегопад обрушился на Екатеринбург и парализовал движение: 10 фото

Снежное месиво образовалось на дорогах и тротуарах
Екатеринбург ранним утром 16 января завалило осадками. Огромные хлопья снега за несколько часов превратили проезжую часть и тротуары в месиво, что привело к девятибалльным пробкам. Справляться с последствиями стихии власти вывели 297 единиц спецтехники. Как горожане пробирались на работу в разгар снегопада — отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.
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