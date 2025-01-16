Зеленский возложил ответственность за завершение СВО на Трампа

В текущем году завершение спецоперации возможно при условии, что новоизбранный президент США Дональд Трамп «окажет давление на Россию». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. При этом Россия не раз говорила, что готова пойти на переговоры, если Зеленский отменит указ об их запрете.
«Трамп способен надавить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай... Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины», — сказал Зеленский, его слова передает «РБК-Украина» в своем telegram-канале.
Глава Украины также подчеркнул необходимость обеспечения Украине «серьезных гарантий безопасности», которые будут важны не только для Европы, но также послужат «сигналом для России». 6 января Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако он указал на наличие особого условия, при котором сначала проведет переговоры с Трампом.
Россия не раз отмечала, что готова пойти на переговоры. На прямой линии Путин вспоминал, что они могли состоятся уже несколько раз. Однако они всегда срывались из-за украинской стороны.
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