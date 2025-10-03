На Гайве в Перми сбили восьмилетнего мальчика

Примерно в 12:30 3 октября на улице Репина, в направлении от улицы Гайвинской к улице Кабельщиков, автомобиль марки Nissan под управлением мужчины 1997 года рождения сбил мальчика 2017 года рождения. Ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля.
«Его доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции города Перми.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на улице Лифанова в Перми автомобиль марки Renault не справился с управлением, в результате чего влетел в остановку. В происшествии пострадал пешеход 1986 года рождения. Он был госпитализирован.
