Названа опасность детской привычки у взрослых

Если дневной сон превышает 30 минут, существует риск входа в глубокие фазы сна. По данным СМИ, это может усложнить процесс возвращения к рабочим обязанностям и нарушить биологически ритмы человека.
«Если отдых затягивается более чем на полчаса, возникает риск погружения в глубокие фазы сна, из-за чего пробуждение становится тяжелым и сопровождается ощущением вялости и дезориентации», — передает «Ридус». Отмечается, что такое состояние может негативно сказаться на продуктивности.
По данным издания, отдых в послеобеденное время также способен привести к сбою биологических ритмов. Длительность дневного отдыха должна быть оптимальной — примерно 20-30 минут. Такая продолжительность позволяет восстановить силы и не приводит к чувству усталости после пробуждения. При этом наилучшим периодом для сна является интервал между 12:00 и 14:00.
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