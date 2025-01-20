Названа опасность детской привычки у взрослых

Дневной сон способен сбить биологические ритмы человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Наилучшее время для дневного сна — период между 12:00 и 14:00
Наилучшее время для дневного сна — период между 12:00 и 14:00 Фото:

Если дневной сон превышает 30 минут, существует риск входа в глубокие фазы сна. По данным СМИ, это может усложнить процесс возвращения к рабочим обязанностям и нарушить биологически ритмы человека.

«Если отдых затягивается более чем на полчаса, возникает риск погружения в глубокие фазы сна, из-за чего пробуждение становится тяжелым и сопровождается ощущением вялости и дезориентации», — передает «Ридус». Отмечается, что такое состояние может негативно сказаться на продуктивности.

По данным издания, отдых в послеобеденное время также способен привести к сбою биологических ритмов. Длительность дневного отдыха должна быть оптимальной — примерно 20-30 минут. Такая продолжительность позволяет восстановить силы и не приводит к чувству усталости после пробуждения. При этом наилучшим периодом для сна является интервал между 12:00 и 14:00.

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Если дневной сон превышает 30 минут, существует риск входа в глубокие фазы сна. По данным СМИ, это может усложнить процесс возвращения к рабочим обязанностям и нарушить биологически ритмы человека. «Если отдых затягивается более чем на полчаса, возникает риск погружения в глубокие фазы сна, из-за чего пробуждение становится тяжелым и сопровождается ощущением вялости и дезориентации», — передает «Ридус». Отмечается, что такое состояние может негативно сказаться на продуктивности. По данным издания, отдых в послеобеденное время также способен привести к сбою биологических ритмов. Длительность дневного отдыха должна быть оптимальной — примерно 20-30 минут. Такая продолжительность позволяет восстановить силы и не приводит к чувству усталости после пробуждения. При этом наилучшим периодом для сна является интервал между 12:00 и 14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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