Пропавшего без вести бойца СВО из ХМАО объявили дезертиром

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Бойца СВО объявили дезертиром беспричинно
Бойца СВО объявили дезертиром беспричинно Фото:

В июле прошлого года военный из ХМАО пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции, однако в ноябре в военной части сестре бойца сообщили, что он объявлен в СОЧ (самовольное оставление части). Помочь родственнице в несправедливой ситуации смог депутат госдумы РФ Максим Иванов.

«Направил материалы в военную прокуратуру ЦВО, где, как и всегда, отнеслись к информации с большим вниманием. По итогам проверки надзорное ведомство признало необоснованным включение Виктора Р. в список СОЧ», — написал депутат в своем Telegram.

Сейчас решается вопрос о задолженности по денежному довольствию, выплата которого была приостановлена на период пребывания в статусе СОЧ. Также организован поиск военнослужащего.

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В июле прошлого года военный из ХМАО пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции, однако в ноябре в военной части сестре бойца сообщили, что он объявлен в СОЧ (самовольное оставление части). Помочь родственнице в несправедливой ситуации смог депутат госдумы РФ Максим Иванов. «Направил материалы в военную прокуратуру ЦВО, где, как и всегда, отнеслись к информации с большим вниманием. По итогам проверки надзорное ведомство признало необоснованным включение Виктора Р. в список СОЧ», — написал депутат в своем Telegram. Сейчас решается вопрос о задолженности по денежному довольствию, выплата которого была приостановлена на период пребывания в статусе СОЧ. Также организован поиск военнослужащего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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