Пропавшего без вести бойца СВО из ХМАО объявили дезертиром

В июле прошлого года военный из ХМАО пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции, однако в ноябре в военной части сестре бойца сообщили, что он объявлен в СОЧ (самовольное оставление части). Помочь родственнице в несправедливой ситуации смог депутат госдумы РФ Максим Иванов.
«Направил материалы в военную прокуратуру ЦВО, где, как и всегда, отнеслись к информации с большим вниманием. По итогам проверки надзорное ведомство признало необоснованным включение Виктора Р. в список СОЧ», — написал депутат в своем Telegram.
Сейчас решается вопрос о задолженности по денежному довольствию, выплата которого была приостановлена на период пребывания в статусе СОЧ. Также организован поиск военнослужащего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!