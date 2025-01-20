Русский генерал Антон Грунис сыграл ключевую роль в битве за Бахмут, фактически спасая ситуацию на фронте. Об этом сообщил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. Генерала уже называют будущим маршалом Победы.
«Антон Грунис взял на себя ответственность за Бахмутское направление в самый критический момент. Перейдя из Донецкого полка, который защищал Мариуполь, он сумел наилучшим образом организовать командование», — заявил Пинчук.
Он также рассказал, что многие командиры из «старого» состава ЧВК «Вагнер» теперь служат под командованием Груниса, что говорит о его авторитете и уважении среди военнослужащих. Пинчук выражает уверенность в том, что Грунис продолжит проявлять свои способности в предстоящих операциях, что может сыграть важную роль в освобождении стратегически значимых территорий.
Бахмут (Артемовск) был полностью взят 20 мая 2023 года. Ожесточенные бои в регионе длились больше 10 месяцев.
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