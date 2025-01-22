Российские бойцы довели ВСУ до психоза в Курской области

Бойцы армии России довели украинских военных до психоза при штурме Русского Поречного. Об этом сообщил командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир.
«Доходило до того, что они [ВСУ] танк на передний план выдергивали, чтобы хоть как-то нас сдержать. Это прям некий психоз, потому что в данных реалиях танк не должен выезжать на передовую. Это очень опасно», — сказал командир. Его слова передает telegram-канал Zvezdanews.
Боец также поделился, что они смогли увеличить скорость стрельбы: если ранее до первого выстрела проходило четыре минуты, то теперь — всего две с половиной. В таком интенсивном и непрерывном режиме российские военные на протяжении трех суток вытесняли украинских бойцов из населенного пункта.
22 января стало известно, что ВС РФ нанесли несколько артиллерийских ударов по украинским хранилищам оружия, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов. Кроме того, за прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили 114 дронов самолетного типа. Об этом писала «Национальная служба новостей».
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