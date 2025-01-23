Банк вернул все отобранные деньги свердловскому бойцу СВО

Банк вернул всю сумму, отобранную за долги из выплат за нахождение на передовой, участнику спецоперации РФ на Украине Анатолию А. из Туринска (Свердловская область). Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Участнику СВО вернули все деньги. По частям, но до последней копеечки», — написал Иванов в своем telegram-канале. Депутату сообщила супруга бойца. По его словам, это лишь половина дела, так как еще необходимо выяснить, почему средства вообще списали.
Банк официально списал все деньги с зарплатной карты Анатолия А. спустя год, как он подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, так как у него оставались долги по кредитам. Однако их забрали вопреки закону, позволяющему списать кредитные обязательства с фронтовиков, под который попадал свердловчанин. Супруга военнослужащего обратилась с просьбой о помощи к депутату, а он, в свою очередь, направил запрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, чтобы проверить законность действий учреждения. После этого Анатолию А. вернули часть отобранных денег при содействии прокуратуры и службы судебных приставов.
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