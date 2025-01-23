Банк вернул часть отобранной зарплаты свердловскому участнику СВО

23 января 2025 в 19:22 Размер текста - 17 +

Деньги вернули после широкого резонанса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк вернул часть отобранной за долги зарплаты участника спецоперации РФ на Украине Анатолия А. из Туринска (Свердловская область), которую бойцу выплатили за нахождение на передовой. При этом остается непонятно, вернут ли ему другу часть суммы, рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Вопросом занялась прокуратура, служба судебных приставов, на связь оперативно вышел банк. В тот же день банк вернул участнику СВО часть средств. Заявительница подтвердила этот факт в личной переписке. Нет информации, вернут ли все списанные средства полностью», — написал Иванов. Банк официально списал все деньги с зарплатной карты Анатолия А. спустя год, как он подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, так как у него оставались долги по кредитам. Однако средства забрали вопреки закону, позволяющему списать кредитные обязательства с фронтовиков, под который попадал свердловчанин. Супруга военнослужащего обратилась с просьбой о помощи к депутату, а он, в свою очередь, направил запрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, чтобы проверить законность действий учреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк вернул часть отобранной за долги зарплаты участника спецоперации РФ на Украине Анатолия А. из Туринска (Свердловская область), которую бойцу выплатили за нахождение на передовой. При этом остается непонятно, вернут ли ему другу часть суммы, рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Вопросом занялась прокуратура, служба судебных приставов, на связь оперативно вышел банк. В тот же день банк вернул участнику СВО часть средств. Заявительница подтвердила этот факт в личной переписке. Нет информации, вернут ли все списанные средства полностью», — написал Иванов. Банк официально списал все деньги с зарплатной карты Анатолия А. спустя год, как он подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, так как у него оставались долги по кредитам. Однако средства забрали вопреки закону, позволяющему списать кредитные обязательства с фронтовиков, под который попадал свердловчанин. Супруга военнослужащего обратилась с просьбой о помощи к депутату, а он, в свою очередь, направил запрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, чтобы проверить законность действий учреждения.