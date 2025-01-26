В «Уралуправтодоре» опровергли интерес силовиков к начальнику после новости о взятке

«Уралуправтодор» опроверг информацию, что Жуков стал фигурантом уголовного дела

27 января 2025 в 11:08 Размер текста - 17 +

Глава «Уралуправтодора» находится при исполнении служебных обязанностей Фото: Анна Майорова © URA.RU В ФКУ «Уралуправтодоре» опровергли информацию, что глава компании Андрей Жуков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. На данный момент он находится при исполнении служебных обязанностей, рассказали URA.RU в пресс-службе организации. «В данное время начальник ФКУ „Уралуправтодор“ Андрей Жуков находится при исполнении служебных обязанностей. Никакие следственные действия в отношении него не ведутся», — говорится в сообщении. Накануне пресс-служба ивановского Следственного комитета опубликовала релиз, что начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог» стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере от компании, занимающейся ремонтом дорог. Имени фигуранта и период преступления, о котором идет речь, не называлось. Но, судя по обстоятельствам дела и фигурирующей в релизе прокуратуры Ивановской области по этой теме суммы 12 млн рублей, речь может идти о бывшем главе организации Вячеславе Данилове. «Федеральное управление автомобильных дорог» и «Уралуправтодор» — две разные структуры. Его задержали осенью 2023 года. По версии следствия, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям. Приговор Данилову еще не вынесли, идет расследование. Сам он находится на СВО. Правоохранители пояснили, что представителей ивановской фирмы, которые готовили взятку Данилову, поместили под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ФКУ «Уралуправтодоре» опровергли информацию, что глава компании Андрей Жуков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. На данный момент он находится при исполнении служебных обязанностей, рассказали URA.RU в пресс-службе организации. «В данное время начальник ФКУ „Уралуправтодор“ Андрей Жуков находится при исполнении служебных обязанностей. Никакие следственные действия в отношении него не ведутся», — говорится в сообщении. Накануне пресс-служба ивановского Следственного комитета опубликовала релиз, что начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог» стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере от компании, занимающейся ремонтом дорог. Имени фигуранта и период преступления, о котором идет речь, не называлось. Но, судя по обстоятельствам дела и фигурирующей в релизе прокуратуры Ивановской области по этой теме суммы 12 млн рублей, речь может идти о бывшем главе организации Вячеславе Данилове. «Федеральное управление автомобильных дорог» и «Уралуправтодор» — две разные структуры. Его задержали осенью 2023 года. По версии следствия, деньги он брал за покровительство дорожным компаниям. Приговор Данилову еще не вынесли, идет расследование. Сам он находится на СВО. Правоохранители пояснили, что представителей ивановской фирмы, которые готовили взятку Данилову, поместили под стражу.