Пермский завод выпустил рекордное количество бумаги

Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» Пермского края подвел итоги своей деятельности за 2024 год. Выпуск мелованного упаковочного картона увеличился на 11%, а легкомелованной, офсетной и суперкаландрированной бумаги — на 7% к показателям 2023 года.
«Рекордные значения по выпуску продукции достигнуты за счет улучшения показателей по скоростной эффективности, а также снижения внеплановых простоев оборудования», — сообщается на сайте компании. С 2024 года «Кама» входит в состав группы компаний «Свеза».
«Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона. Сырьем для производства продукции является древесина лиственных пород.
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