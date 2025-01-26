26 января 2025
25 января 2025

Пермский завод выпустил рекордное количество бумаги

Пермский бумкамбинат «Кама» увеличил выпуск продукции на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
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«Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги
«Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги Фото:

Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» Пермского края подвел итоги своей деятельности за 2024 год. Выпуск мелованного упаковочного картона увеличился на 11%, а легкомелованной, офсетной и суперкаландрированной бумаги — на 7% к показателям 2023 года.

«Рекордные значения по выпуску продукции достигнуты за счет улучшения показателей по скоростной эффективности, а также снижения внеплановых простоев оборудования», — сообщается на сайте компании. С 2024 года «Кама» входит в состав группы компаний «Свеза».

«Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона. Сырьем для производства продукции является древесина лиственных пород.

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Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» Пермского края подвел итоги своей деятельности за 2024 год. Выпуск мелованного упаковочного картона увеличился на 11%, а легкомелованной, офсетной и суперкаландрированной бумаги — на 7% к показателям 2023 года. «Рекордные значения по выпуску продукции достигнуты за счет улучшения показателей по скоростной эффективности, а также снижения внеплановых простоев оборудования», — сообщается на сайте компании. С 2024 года «Кама» входит в состав группы компаний «Свеза». «Кама» — единственный в России производитель легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона. Сырьем для производства продукции является древесина лиственных пород.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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