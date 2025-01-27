Пермский минтербез прокомментировал эвакуацию в ТЦ и школе

Минтербез: в пермские торговые центры и школу поступили звонки о минировании
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В учреждения поступили анонимные звонки о взрывных устройствах
В учреждения поступили анонимные звонки о взрывных устройствах Фото:

В понедельник, 27 января, в пермские торговые центры «Гудвин», «Колизей Атриум», а также школу №146 поступили анонимные сообщения о минировании. Из-за этого посетителей ТЦ и школьников эвакуировали, сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

«27 января 2025 года на электронные адреса объектов торговли и образовательных учреждений города Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что угрозы для жизни населения нет. Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее URA.RU рассказало, что к  ТЦ «Гудвин» приехали автомобили экстренных служб, а из ТЦ «Колизей Атриум» вывели посетителей. По словам очевидцев, в этом же время эвакуация произошла в школе №146.

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В понедельник, 27 января, в пермские торговые центры «Гудвин», «Колизей Атриум», а также школу №146 поступили анонимные сообщения о минировании. Из-за этого посетителей ТЦ и школьников эвакуировали, сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности. «27 января 2025 года на электронные адреса объектов торговли и образовательных учреждений города Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что угрозы для жизни населения нет. Сотрудники полиции проводят проверку. Ранее URA.RU рассказало, что к  ТЦ «Гудвин» приехали автомобили экстренных служб, а из ТЦ «Колизей Атриум» вывели посетителей. По словам очевидцев, в этом же время эвакуация произошла в школе №146.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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