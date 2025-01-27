Экс-главврача челябинского центра Ростовцева не отпустили из-под ареста на СВО

Челябинский облсуд оставил в СИЗО экс-главу челябинского онкоцентра Ростовцева
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Суд продлил арест бывшего главврача Челябинского онкоцентра Дмитрия Ростовцева
Суд продлил арест бывшего главврача Челябинского онкоцентра Дмитрия Ростовцева Фото:

Бывшего главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева не отпустили на СВО. Облсуд, рассмотрев ходатайство адвокатов, оставил его в СИЗО.

«Челябинский облсуд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Апелляция адвокатов к «исключительно положительной личности обвиняемого, отсутствию намерения скрыться» и ходатайство изменить меру пресечения на домашний арест на решение суда не повлияли. Кроме того, продление ареста препятствует отправке Ростовцева на спецоперацию.

Медик попал под следствие в августе 2024 года. Его задержали сотрудники УФСБ по региону. Врача обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в стенах онкоцентра процветало трудоустройство «мертвых душ». Предварительно, начальник АХЧ медучреждения Татьяна Вяткина получала взятки от бригадира Гаика Рафаэляна за фиктивное заключение договоров с работниками. В схеме, как считает следствие, участвовал и Ростовцев. Женщина дала признательные показания, Ростовцев и Рафаэлян вину отрицали.

Со своего поста Ростовцев уволился, чтобы заключить контракт с Минобороны. Центр возглавил заведующий онкоторакальным отделением ЧОКЦОиЯМ Андрей Лукин.

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Бывшего главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева не отпустили на СВО. Облсуд, рассмотрев ходатайство адвокатов, оставил его в СИЗО. «Челябинский облсуд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Апелляция адвокатов к «исключительно положительной личности обвиняемого, отсутствию намерения скрыться» и ходатайство изменить меру пресечения на домашний арест на решение суда не повлияли. Кроме того, продление ареста препятствует отправке Ростовцева на спецоперацию. Медик попал под следствие в августе 2024 года. Его задержали сотрудники УФСБ по региону. Врача обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в стенах онкоцентра процветало трудоустройство «мертвых душ». Предварительно, начальник АХЧ медучреждения Татьяна Вяткина получала взятки от бригадира Гаика Рафаэляна за фиктивное заключение договоров с работниками. В схеме, как считает следствие, участвовал и Ростовцев. Женщина дала признательные показания, Ростовцев и Рафаэлян вину отрицали. Со своего поста Ростовцев уволился, чтобы заключить контракт с Минобороны. Центр возглавил заведующий онкоторакальным отделением ЧОКЦОиЯМ Андрей Лукин.
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