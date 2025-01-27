Из-за натиска ВС РФ в Покровске распадается бригада ВСУ, сформированная в 2024 году после снижения мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Об этом сообщают американские СМИ.
«Солдат набирали в процессе формирования, подразделения спешно отправляли на фронт без надлежащей подготовки, что привело к большим потерям <...> Неудивительно, что 157-я механизированная бригада разваливалась на части, когда прибыла в Покровск. Сообщалось, что солдаты бригады, взглянув на свои окопы, тут же покидали позиции <...> Неопытная и плохо управляемая бригада понесла тяжёлые потери в первых столкновениях с русскими», — пишет Forbes со ссылкой на украинские издания. Отмечается, что эта бригада в столкновении с ВС РФ оказывается недееспособной, поскольку не имеет опытных командиров, современной бронетехники, у нее низкий боевой дух, что приводит к частым случаям дезертирства.
Подчеркивается, что в бригадах нет ядра из опытных военнослужащих, там «все новички». При этом действия командования ВСУ, которое начало отбирать роты и батальоны из 157-й бригады и приписывать их более опытным бригадам, ухудшили координацию в 157-й и ускорили ее распад.
Данная бригада была сформирована в 2024 году, сразу после снижения мобилизационного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Примерно в то же время были сформированы и другие бригады 150-й серии, и в американском издании отмечают, что это было сделано украинскими властями для того, чтобы произвести впечатление на Запад. При этом старые формирования укреплены не были, а новые были отправлены на фронт, «чтобы быть уничтоженными».
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