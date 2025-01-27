У жителей ХМАО вырос спрос на строительство бань и саун

В январе 2025 года жители ХМАО стали активней заказывать строительство бань и саун. Аналитики «Авито Услуги» сообщили агентству URA.RU, что интерес к таким услугам у пользователей сервиса вырос в семь раз.
«В январе 2025 года жители ХМАО стали в семь раз чаще искать подрядчиков для строительства русских бань по сравнению с декабрем прошлого года. Прибавили в популярности и сибирские бани — за месяц жители Югры стали на 100% чаще заказывать такие парные», — говорится в исследовании специалистов сервиса.
По словам аналитиков, такая сезонность связана с более низкими ценами на стройматериалы зимой и лучшими условиями для закладки фундамента. Спрос на установку банных печей вырос на 450% за месяц. В январе 2025 года на «Авито» стало на 67% больше объявлений от профессиональных печников по сравнению с декабрем.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) продается трехэтажный гараж с баней. За 5,5 миллионов рублей в помещении находятся даже кухня и самодельный гардероб
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