МЧС продлило экстренное предупреждение из-за стихии в Свердловской области

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Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения Фото:

В Свердловской области 29 января сохранятся сильные снегопады, которые обрушились на регион накануне. Спасатели призвали жителей быть бдительными как на тротуарах, так и на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

«Ходите осторожно, чтобы не упасть, а также обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и ограничьте дальние поездки», — сказали в ведомстве.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 29 января сохранятся сильные снегопады, которые обрушились на регион накануне. Спасатели призвали жителей быть бдительными как на тротуарах, так и на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. «Ходите осторожно, чтобы не упасть, а также обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и ограничьте дальние поездки», — сказали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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