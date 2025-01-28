МЧС продлило экстренное предупреждение из-за стихии в Свердловской области

В Свердловской области 29 января сохранятся сильные снегопады, которые обрушились на регион накануне. Спасатели призвали жителей быть бдительными как на тротуарах, так и на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
«Ходите осторожно, чтобы не упасть, а также обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и ограничьте дальние поездки», — сказали в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!