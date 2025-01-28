МЧС продлило экстренное предупреждение из-за стихии в Свердловской области

28 января 2025 в 15:48 Размер текста - 17 +

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 29 января сохранятся сильные снегопады, которые обрушились на регион накануне. Спасатели призвали жителей быть бдительными как на тротуарах, так и на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. «Ходите осторожно, чтобы не упасть, а также обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и ограничьте дальние поездки», — сказали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 29 января сохранятся сильные снегопады, которые обрушились на регион накануне. Спасатели призвали жителей быть бдительными как на тротуарах, так и на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. «Ходите осторожно, чтобы не упасть, а также обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и ограничьте дальние поездки», — сказали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».