28 января 2025

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала миллионы за замену счетчиков

Екатеринбурженка лишилась крупной суммы денег после разговора по телефону
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка с деньгами в руках ждала курьера возле отделения банка
Пенсионерка с деньгами в руках ждала курьера возле отделения банка Фото:

Екатеринбурженка поверила телефонным мошенникам и передала курьеру почти три миллиона рублей. До этого 75-летнюю женщину несколько дней «разводили» по телефону и предлагали заменить счетчики. Об этом рассказали в пресс-службе городского Управления МВД.

«Само преступление произошло 16 января. Неизвестный позвонил и представился сотрудником „Энергосбыта“. Далее он попросил сообщить код из СМС, якобы необходимый для оформления заявки на замену счетчиков. После этого пенсионерку по очереди „обработали“ лжесотрудники Роскомнадзора и ФСБ. Через пару дней замороченная мошенниками жертва с деньгами в руках ждала курьера возле отделения банка», — говорится в сообщении ведомства.

Уже расставшись с накоплениями, потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Силовикам удалось задержать курьера. Им оказался 23-летний тагильчанин, работающий сортировщиком. На молодого человека возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и отправили под стражу.

Молодой человек помещен под стражу.
Молодой человек помещен под стражу.
Фото:

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Екатеринбурженка поверила телефонным мошенникам и передала курьеру почти три миллиона рублей. До этого 75-летнюю женщину несколько дней «разводили» по телефону и предлагали заменить счетчики. Об этом рассказали в пресс-службе городского Управления МВД. «Само преступление произошло 16 января. Неизвестный позвонил и представился сотрудником „Энергосбыта“. Далее он попросил сообщить код из СМС, якобы необходимый для оформления заявки на замену счетчиков. После этого пенсионерку по очереди „обработали“ лжесотрудники Роскомнадзора и ФСБ. Через пару дней замороченная мошенниками жертва с деньгами в руках ждала курьера возле отделения банка», — говорится в сообщении ведомства. Уже расставшись с накоплениями, потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Силовикам удалось задержать курьера. Им оказался 23-летний тагильчанин, работающий сортировщиком. На молодого человека возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и отправили под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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