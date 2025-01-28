Пенсионерка из Екатеринбурга отдала миллионы за замену счетчиков

Екатеринбурженка поверила телефонным мошенникам и передала курьеру почти три миллиона рублей. До этого 75-летнюю женщину несколько дней «разводили» по телефону и предлагали заменить счетчики. Об этом рассказали в пресс-службе городского Управления МВД.
«Само преступление произошло 16 января. Неизвестный позвонил и представился сотрудником „Энергосбыта“. Далее он попросил сообщить код из СМС, якобы необходимый для оформления заявки на замену счетчиков. После этого пенсионерку по очереди „обработали“ лжесотрудники Роскомнадзора и ФСБ. Через пару дней замороченная мошенниками жертва с деньгами в руках ждала курьера возле отделения банка», — говорится в сообщении ведомства.
Уже расставшись с накоплениями, потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Силовикам удалось задержать курьера. Им оказался 23-летний тагильчанин, работающий сортировщиком. На молодого человека возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и отправили под стражу.
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