Из Челябинска на СВО отправилась колонна с дронами и медикаментами. Фото

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Алексей Лошкин поблагодарил всех, кто принял участие в сборе груза и молебне
Алексей Лошкин поблагодарил всех, кто принял участие в сборе груза и молебне Фото:

Челябинская епархия и Союз ветеранов спецназа ГРУ организовали отправку гуманитарной и военно-технической помощи в зону спецоперации. Как сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин, в груз включили медикаменты, беспилотники, средства связи и предметы быта.

«Проводили сегодня очередную колонну с военно-технической и гуманитарной помощью в зону СВО. Сбором занимались „Союз ветеранов спецназа ГРУ“ и Челябинская епархия. В груз входят средства связи и беспилотные устройства, медикаменты и предметы быта — все, что жизненно необходимо бойцам на фронте», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.

Мэр уточнил, что в посылки вложили письма с детскими рисунками и словами поддержки, иконы и флаги с ликами святых. Глава города также выразил благодарность тем, кто пришел в храм на молитву о жизни и здоровье бойцов. Он подчеркнул, что сила в единстве.

«Эта отправка состоялась благодаря усилиям многих челябинцев. Признателен каждому, кто внес свой личный вклад — будь то материальная помощь, личное время или просто слова поддержки», — заявил Лошкин.

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Челябинская епархия и Союз ветеранов спецназа ГРУ организовали отправку гуманитарной и военно-технической помощи в зону спецоперации. Как сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин, в груз включили медикаменты, беспилотники, средства связи и предметы быта. «Проводили сегодня очередную колонну с военно-технической и гуманитарной помощью в зону СВО. Сбором занимались „Союз ветеранов спецназа ГРУ“ и Челябинская епархия. В груз входят средства связи и беспилотные устройства, медикаменты и предметы быта — все, что жизненно необходимо бойцам на фронте», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Мэр уточнил, что в посылки вложили письма с детскими рисунками и словами поддержки, иконы и флаги с ликами святых. Глава города также выразил благодарность тем, кто пришел в храм на молитву о жизни и здоровье бойцов. Он подчеркнул, что сила в единстве. «Эта отправка состоялась благодаря усилиям многих челябинцев. Признателен каждому, кто внес свой личный вклад — будь то материальная помощь, личное время или просто слова поддержки», — заявил Лошкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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