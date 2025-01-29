Челябинская епархия и Союз ветеранов спецназа ГРУ организовали отправку гуманитарной и военно-технической помощи в зону спецоперации. Как сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин, в груз включили медикаменты, беспилотники, средства связи и предметы быта.
«Проводили сегодня очередную колонну с военно-технической и гуманитарной помощью в зону СВО. Сбором занимались „Союз ветеранов спецназа ГРУ“ и Челябинская епархия. В груз входят средства связи и беспилотные устройства, медикаменты и предметы быта — все, что жизненно необходимо бойцам на фронте», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.
Мэр уточнил, что в посылки вложили письма с детскими рисунками и словами поддержки, иконы и флаги с ликами святых. Глава города также выразил благодарность тем, кто пришел в храм на молитву о жизни и здоровье бойцов. Он подчеркнул, что сила в единстве.
«Эта отправка состоялась благодаря усилиям многих челябинцев. Признателен каждому, кто внес свой личный вклад — будь то материальная помощь, личное время или просто слова поддержки», — заявил Лошкин.
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