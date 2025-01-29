В Екатеринбурге построят вторую очередь цирка. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , екатеринбургский государственный цирк
Площадь пристройки составит 1600 «квадратов» Фото:

В Екатеринбурге на территории цирка имени В. И. Филатова (ул. 8 Марта, 43) начали возводить новую пристройку для размещения животных. Ее площадь составит порядка 1600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

«Во время проведения реконструкции здания увеличится количество и размер помещений для содержания цирковых животных в комфортных условиях. Сейчас на объекте строители выполняют устройство монолитных конструкций», — пояснили там.

Реконструкция цирка продлится до 2026 года. Недавно рабочие завершили работы над внешним куполом здания. В будущем там появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после реконструкции — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге на территории цирка имени В. И. Филатова (ул. 8 Марта, 43) начали возводить новую пристройку для размещения животных. Ее площадь составит порядка 1600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства. «Во время проведения реконструкции здания увеличится количество и размер помещений для содержания цирковых животных в комфортных условиях. Сейчас на объекте строители выполняют устройство монолитных конструкций», — пояснили там. Реконструкция цирка продлится до 2026 года. Недавно рабочие завершили работы над внешним куполом здания. В будущем там появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после реконструкции — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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