В Екатеринбурге построят вторую очередь цирка. Фото

29 января 2025 в 18:11 Размер текста - 17 +

Площадь пристройки составит 1600 «квадратов» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на территории цирка имени В. И. Филатова (ул. 8 Марта, 43) начали возводить новую пристройку для размещения животных. Ее площадь составит порядка 1600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства. «Во время проведения реконструкции здания увеличится количество и размер помещений для содержания цирковых животных в комфортных условиях. Сейчас на объекте строители выполняют устройство монолитных конструкций», — пояснили там. Реконструкция цирка продлится до 2026 года. Недавно рабочие завершили работы над внешним куполом здания. В будущем там появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после реконструкции — в материале URA.RU. Фото: пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на территории цирка имени В. И. Филатова (ул. 8 Марта, 43) начали возводить новую пристройку для размещения животных. Ее площадь составит порядка 1600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства. «Во время проведения реконструкции здания увеличится количество и размер помещений для содержания цирковых животных в комфортных условиях. Сейчас на объекте строители выполняют устройство монолитных конструкций», — пояснили там. Реконструкция цирка продлится до 2026 года. Недавно рабочие завершили работы над внешним куполом здания. В будущем там появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после реконструкции — в материале URA.RU.