Строители преобразили купол самого узнаваемого цирка в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге завершили преображение купола городского цирка Филатова
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция цирка продлится до 2026 года
Реконструкция цирка продлится до 2026 года Фото:

В Екатеринбурге строители завершили работы над внешним куполом цирка имени В .И. Филатова (ул. 8 Марта, 43). Конструкция, напоминающая перевернутую чашу, теперь снова белоснежная. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя РФ.

«Выполнены ремонтные работы по выявленным дефектам на бетонных поверхностях и восстановили защитный слой арматуры. Кроме того, проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций, выполнена покраска конструкций купола в белый цвет», — следует из сообщения.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Юрия Гордеева, после завершения реконструкции купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка. В ходе ремонта также усилят несущие конструкции и заменят все внутренние инженерные и слаботочные системы.

Реконструкция цирка Екатеринбурга продлится до 2026 года, проект обойдется примерно в 2,4 млн рублей. Планируется, что в обновленном здании появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову. Также построят новые помещения для содержания животных, а в зале сократится количество мест — с 2460 до 2000, но кресла станут шире и удобнее. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после обновления, — в материале URA.RU.

Купол и фасады здания украсят архитектурной подсветкой
Купол и фасады здания украсят архитектурной подсветкой
Фото:

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В Екатеринбурге строители завершили работы над внешним куполом цирка имени В .И. Филатова (ул. 8 Марта, 43). Конструкция, напоминающая перевернутую чашу, теперь снова белоснежная. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя РФ. «Выполнены ремонтные работы по выявленным дефектам на бетонных поверхностях и восстановили защитный слой арматуры. Кроме того, проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций, выполнена покраска конструкций купола в белый цвет», — следует из сообщения. По словам замминистра строительства и ЖКХ Юрия Гордеева, после завершения реконструкции купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка. В ходе ремонта также усилят несущие конструкции и заменят все внутренние инженерные и слаботочные системы. Реконструкция цирка Екатеринбурга продлится до 2026 года, проект обойдется примерно в 2,4 млн рублей. Планируется, что в обновленном здании появятся модульный бассейн, отремонтированный музей, буфет, на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову. Также построят новые помещения для содержания животных, а в зале сократится количество мест — с 2460 до 2000, но кресла станут шире и удобнее. Подробнее о том, как будет выглядеть цирк после обновления, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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