29 января 2025

Больше зарабатывать в 2024 году стали 72% челябинцев. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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У 13% челябинцев в 2024 году заработок вырос значительно
У 13% челябинцев в 2024 году заработок вырос значительно Фото:

Челябинцы в 2024 году по сравнению с 2023 годом стали зарабатывать больше. Это касается 72% трудоустроенных челябинцев, при этом у 13% зарплата стала намного выше предыдущей. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Уровень дохода 72% трудоустроенных челябинцев в 2024 году повысился по сравнению с 2023 годом. При этом 13% респондентов отметили, что их заработок в 2024 вырос значительно», — сообщил в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в 2024 году у 30% челябинцев зарплата увеличилась без карьерного роста, а 14% продвинулись по служебной лестнице. У 12% челябинцев заработок вырос в связи с переходом в новую компанию, 7% опрошенных хоть и не получили повышения в прошлом году, но ожидают его в ближайшее время. Чтобы повысить свой доход в 2025 году, 29% челябинцев планируют взять подработку, 24% хотят повысить квалификацию, а 16% — перейти на новую работу на более престижную и высокооплачиваемую должность.

Какие шаги планируют предпринять челябинцы для увеличения своего дохода в 2025 году
Какие шаги планируют предпринять челябинцы для увеличения своего дохода в 2025 году
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Челябинцы в 2024 году по сравнению с 2023 годом стали зарабатывать больше. Это касается 72% трудоустроенных челябинцев, при этом у 13% зарплата стала намного выше предыдущей. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Уровень дохода 72% трудоустроенных челябинцев в 2024 году повысился по сравнению с 2023 годом. При этом 13% респондентов отметили, что их заработок в 2024 вырос значительно», — сообщил в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в 2024 году у 30% челябинцев зарплата увеличилась без карьерного роста, а 14% продвинулись по служебной лестнице. У 12% челябинцев заработок вырос в связи с переходом в новую компанию, 7% опрошенных хоть и не получили повышения в прошлом году, но ожидают его в ближайшее время. Чтобы повысить свой доход в 2025 году, 29% челябинцев планируют взять подработку, 24% хотят повысить квалификацию, а 16% — перейти на новую работу на более престижную и высокооплачиваемую должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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