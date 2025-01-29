Челябинцы в 2024 году по сравнению с 2023 годом стали зарабатывать больше. Это касается 72% трудоустроенных челябинцев, при этом у 13% зарплата стала намного выше предыдущей. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Уровень дохода 72% трудоустроенных челябинцев в 2024 году повысился по сравнению с 2023 годом. При этом 13% респондентов отметили, что их заработок в 2024 вырос значительно», — сообщил в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в 2024 году у 30% челябинцев зарплата увеличилась без карьерного роста, а 14% продвинулись по служебной лестнице. У 12% челябинцев заработок вырос в связи с переходом в новую компанию, 7% опрошенных хоть и не получили повышения в прошлом году, но ожидают его в ближайшее время. Чтобы повысить свой доход в 2025 году, 29% челябинцев планируют взять подработку, 24% хотят повысить квалификацию, а 16% — перейти на новую работу на более престижную и высокооплачиваемую должность.
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