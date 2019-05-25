24 мая 2019

Американский блогер отказался от поединка в России

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 10:32
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Логан Пол передумал ехать в РоссиюФото: loganpaul, Instagram

Американский блогер Логан Пол отказался приезжать в Россию на соревнования по пощечинам. По словам блогера, это связано с тем, что один из соперников потерял сознание на поединке.

В России Пол должен был принять участие в поединке с чемпионом по пощечинам Василием «Пельменем» Камоцким. «У меня нет желания участвовать в соревновании, которое может обернуться серьезными травмами практически для любого участника», — приводит слова блогера телеканал 360.

Между тем, несмотря на заявления Пола о нежелании наносить травмы соперникам, уже появилось мнение, что американец просто испугался и придумал благовидный предлог, чтобы избежать поездки. Тем более, что видео с пощечиной и обмороком, опубликованное в Instagram, вызывает сомнения.

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