Появились первые кадры после падения самолета в Южной Корее

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На борту воздушного судна находились четыре человека
На борту воздушного судна находились четыре человека Фото:
новость из сюжета
В Южной Корее разбился военный самолет

Появились первые кадры после падения самолета ВМС в Южной Корее. Авария произошла рядом с городом Пхохан, на восточном побережье страны.

На кадрах отчетливо виден мощный столб дыма, поднимающийся от места крушения на горном склоне. Территория оцеплена, к месту происшествия стянуты пожарные расчеты и спасательные бригады. По данным местных властей, на борту воздушного судна находились четыре человека.

Предварительно, самолет потерял управление и врезался в склон горы вблизи Пхохана. Причины происшествия пока уточняются, на месте работают экстренные службы и представители министерства обороны Южной Кореи.

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Появились первые кадры после падения самолета ВМС в Южной Корее. Авария произошла рядом с городом Пхохан, на восточном побережье страны. На кадрах отчетливо виден мощный столб дыма, поднимающийся от места крушения на горном склоне. Территория оцеплена, к месту происшествия стянуты пожарные расчеты и спасательные бригады. По данным местных властей, на борту воздушного судна находились четыре человека. Предварительно, самолет потерял управление и врезался в склон горы вблизи Пхохана. Причины происшествия пока уточняются, на месте работают экстренные службы и представители министерства обороны Южной Кореи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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