В Южной Корее разбился военный самолет: онлайн-трансляция

В Южной Корее произошла авиакатастрофа. Отмечается, что самолет, потерпевший крушение принадлежал ВМС страны. Рухнуло воздушное судно на горе около юго-восточного города Пхохан. Подробности в трансляции URA.RU.
10:54 Военные расследуют дополнительные подробности, включая информацию о жертвах. На место происшествия выехали пожарные.
10:53 «Патровый самолет морской авиации P-3, вылетевший на учения с авиабазы в Пхохане в 13:43, потерпел крушение неподалеку по неустановленным причинам», — сообщили ВМС. Информацию об этом передает «Ренхап».
10:48 Как отметили в ВМС, крушение потерпел патрульный самолет P-3. Об этом сообщило агентство «Ренхап».
10:45 Отмечается, что на борту судна находились четыре человека. ВМС крушение самолета подтвердили.
10:43 Как сообщает агентство «Ренхап», крушение произошло в 13:52. По словам очевидцев, над горой поднимается дым.
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