Врач-кардиолог указал истинный возраст начала старения

Врач Конев: процесс старения запускается сразу после пубертата
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Врачи заявили, что старение начинается в 25 лет
Врачи заявили, что старение начинается в 25 лет Фото:

Процесс старения запускается сразу после завершения пубертатного периода. Таким мнение поделился врач-кардиолог, гериатр и геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

«Когда заканчивается пубертат, начинается процесс старения», — передает слова врача ТАСС. Он добавил, что процесс старения запускается сразу после завершения пубертатного периода, обычно около 25 лет. При этом первые внешние признаки старения в этом возрасте еще не проявляются, хотя физиологические показатели достигают пика.

Как отметил врач хотя раньше существовала заметная разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, сейчас этот разрыв сокращается. Это связано с изменением образа жизни, который стал менее тяжелым для мужчин.

Ранее Геронтолог Алексей Москалев отметил, что нынешние 40-летние выглядят моложе, чем 30-летние 50 лет назад. Прогресс в медицине, включая антибиотики и вакцинацию, наряду с развитием косметологии и фитнеса, значительно замедлил процессы старения, передает MK.RU.

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Процесс старения запускается сразу после завершения пубертатного периода. Таким мнение поделился врач-кардиолог, гериатр и геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Когда заканчивается пубертат, начинается процесс старения», — передает слова врача ТАСС. Он добавил, что процесс старения запускается сразу после завершения пубертатного периода, обычно около 25 лет. При этом первые внешние признаки старения в этом возрасте еще не проявляются, хотя физиологические показатели достигают пика. Как отметил врач хотя раньше существовала заметная разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, сейчас этот разрыв сокращается. Это связано с изменением образа жизни, который стал менее тяжелым для мужчин. Ранее Геронтолог Алексей Москалев отметил, что нынешние 40-летние выглядят моложе, чем 30-летние 50 лет назад. Прогресс в медицине, включая антибиотики и вакцинацию, наряду с развитием косметологии и фитнеса, значительно замедлил процессы старения, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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