Экс-советник Пентагона предрек Трампу войну с Россией

Макгрегор: Трамп может спровоцировать войну с РФ из-за спецпосланника по Украине
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Келлог может подорвать усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Келлог может подорвать усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп может столкнуться с войной с Россией из-за нового спецпосланника по Украине Кита Келлога. Об этом заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Трамп может получить войну с Россией из-за спецпосланника по Украине Кита Келлога», — написал Макгрегор на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что Келлог и его окружение поддерживают напряженность между Вашингтоном и Москвой, несмотря на то, что Келлог ранее говорил о необходимости урегулирования конфликта на Украине, что, по его словам, соответствует интересам США.

В середине февраля в Киев приедет Кит Келлог для встречи с Владимиром Зеленским. После этого он отправится в Европу, чтобы участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что Келлог разработал план по урегулированию конфликта на Украине, который противоречит российскому подходу к разрешению ситуации, передает Pravda.Ru.

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Президент США Дональд Трамп может столкнуться с войной с Россией из-за нового спецпосланника по Украине Кита Келлога. Об этом заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. «Трамп может получить войну с Россией из-за спецпосланника по Украине Кита Келлога», — написал Макгрегор на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что Келлог и его окружение поддерживают напряженность между Вашингтоном и Москвой, несмотря на то, что Келлог ранее говорил о необходимости урегулирования конфликта на Украине, что, по его словам, соответствует интересам США. В середине февраля в Киев приедет Кит Келлог для встречи с Владимиром Зеленским. После этого он отправится в Европу, чтобы участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что Келлог разработал план по урегулированию конфликта на Украине, который противоречит российскому подходу к разрешению ситуации, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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