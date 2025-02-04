Президент США Дональд Трамп может столкнуться с войной с Россией из-за нового спецпосланника по Украине Кита Келлога. Об этом заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.
«Трамп может получить войну с Россией из-за спецпосланника по Украине Кита Келлога», — написал Макгрегор на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что Келлог и его окружение поддерживают напряженность между Вашингтоном и Москвой, несмотря на то, что Келлог ранее говорил о необходимости урегулирования конфликта на Украине, что, по его словам, соответствует интересам США.
В середине февраля в Киев приедет Кит Келлог для встречи с Владимиром Зеленским. После этого он отправится в Европу, чтобы участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что Келлог разработал план по урегулированию конфликта на Украине, который противоречит российскому подходу к разрешению ситуации, передает Pravda.Ru.
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