05 февраля 2025

Челябинская ГАИ вновь приостановила регистрацию машин и выдачу прав

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Ряд услуг ГАИ временно недоступны (архивное фото) Фото:

Челябинская Госавтоинспекция вновь приостановила деятельность регистрационных и экзаменационных отделений. Технические работы продлятся до 14:00 6 февраля.

«Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области закрыты по техническим причинам. Техработы продлеваются до 14:00 часов 6 февраля. Прием граждан в РЭО Госавтоинспекции отделов МВД России по всей Челябинской области приостановлен», — уточнили в пресс-службе ведомства.

О технических работах в подразделениях челябинской ГАИ в ведомстве сообщали накануне, 5 февраля. Так, вчера ведомство не работало с 13:00 до 15:00 часов.

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Челябинская Госавтоинспекция вновь приостановила деятельность регистрационных и экзаменационных отделений. Технические работы продлятся до 14:00 6 февраля. «Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области закрыты по техническим причинам. Техработы продлеваются до 14:00 часов 6 февраля. Прием граждан в РЭО Госавтоинспекции отделов МВД России по всей Челябинской области приостановлен», — уточнили в пресс-службе ведомства. О технических работах в подразделениях челябинской ГАИ в ведомстве сообщали накануне, 5 февраля. Так, вчера ведомство не работало с 13:00 до 15:00 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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