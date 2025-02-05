Челябинская ГАИ вновь приостановила регистрацию машин и выдачу прав

Челябинская Госавтоинспекция вновь приостановила деятельность регистрационных и экзаменационных отделений. Технические работы продлятся до 14:00 6 февраля.
«Регистрационно-экзаменационные отделы Госавтоинспекции по Челябинской области закрыты по техническим причинам. Техработы продлеваются до 14:00 часов 6 февраля. Прием граждан в РЭО Госавтоинспекции отделов МВД России по всей Челябинской области приостановлен», — уточнили в пресс-службе ведомства.
О технических работах в подразделениях челябинской ГАИ в ведомстве сообщали накануне, 5 февраля. Так, вчера ведомство не работало с 13:00 до 15:00 часов.
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