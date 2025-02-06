Жителям ХМАО предложили бороться со стрессом, рисуя кофейным раствором

Центр соцобслуживания в Югорске предложил горожанам бороться со стрессом, рисуя картины кофейным раствором. Занятия проводит психолог.
«Кофеграфия — направление техники арт-терапии. Ароматные занятия помогают улучшить эмоциональное состояние, справляться с профессиональным выгоранием, а также идеально подходит для парных занятий родителя с ребенком», — говорится в видеоролике, опубликованном в telegram-канале администрации Югорска.
Еще одним способом борьбы со стрессом ранее поделились врачи окружной клинической больницы ХМАО. Югорчанам советуют слушать классическую музыку, чтобы восстановить душевный покой. Другим методом поделился и окружной депздрав. Справиться с хандрой по мнению ведомства могут помочь живые цветы в доме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!