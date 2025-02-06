Жителям ХМАО предложили бороться со стрессом, рисуя кофейным раствором

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофеграфия — направление техники арт-терапии
Кофеграфия — направление техники арт-терапии Фото:

Центр соцобслуживания в Югорске предложил горожанам бороться со стрессом, рисуя картины кофейным раствором. Занятия проводит психолог.

«Кофеграфия — направление техники арт-терапии. Ароматные занятия помогают улучшить эмоциональное состояние, справляться с профессиональным выгоранием, а также идеально подходит для парных занятий родителя с ребенком», — говорится в видеоролике, опубликованном в telegram-канале администрации Югорска.

Еще одним способом борьбы со стрессом ранее поделились врачи окружной клинической больницы ХМАО. Югорчанам советуют слушать классическую музыку, чтобы восстановить душевный покой. Другим методом поделился и окружной депздрав. Справиться с хандрой по мнению ведомства могут помочь живые цветы в доме.

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Центр соцобслуживания в Югорске предложил горожанам бороться со стрессом, рисуя картины кофейным раствором. Занятия проводит психолог. «Кофеграфия — направление техники арт-терапии. Ароматные занятия помогают улучшить эмоциональное состояние, справляться с профессиональным выгоранием, а также идеально подходит для парных занятий родителя с ребенком», — говорится в видеоролике, опубликованном в telegram-канале администрации Югорска. Еще одним способом борьбы со стрессом ранее поделились врачи окружной клинической больницы ХМАО. Югорчанам советуют слушать классическую музыку, чтобы восстановить душевный покой. Другим методом поделился и окружной депздрав. Справиться с хандрой по мнению ведомства могут помочь живые цветы в доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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