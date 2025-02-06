В Екатеринбурге мошенник чуть не лишил пенсионерку жизни

В Екатеринбурге неизвестный мужчина попросил пенсионерку подписать документы. Женщина испугалась настолько, что чуть не потеряла сознание. Об этом сообщают очевидцы.
«Мошенник зашёл следом в квартиру, сказал вам надо оформить документы для получения субсидии. После попросил 2000 для оплаты госпошлины. Заставил расписаться в бумагах, переписал данные СНИЛС. После получения денег, быстро ушёл. В лифт больше не заходил», — говорится в telegram-канал «Злой Екб».
Все произошло 6 февраля на Опалихинской, 26 в подъезде № 8. По словам автора, из-за двух тысяч мужчина чуть не лишил жизни человека.
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