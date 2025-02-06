06 февраля 2025

В Екатеринбурге мошенник чуть не лишил пенсионерку жизни

В Екатеринбурге мошенник обманул пенсионерку в лифте
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка чуть не лишилась жизни
Пенсионерка чуть не лишилась жизни Фото:

В Екатеринбурге неизвестный мужчина попросил пенсионерку подписать документы. Женщина испугалась настолько, что чуть не потеряла сознание. Об этом сообщают очевидцы.

«Мошенник зашёл следом в квартиру, сказал вам надо оформить документы для получения субсидии. После попросил 2000 для оплаты госпошлины. Заставил расписаться в бумагах, переписал данные СНИЛС. После получения денег, быстро ушёл. В лифт больше не заходил», — говорится в telegram-канал «Злой Екб».

Все произошло 6 февраля на Опалихинской, 26 в подъезде № 8. По словам автора, из-за двух тысяч мужчина чуть не лишил жизни человека.

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина попросил пенсионерку подписать документы. Женщина испугалась настолько, что чуть не потеряла сознание. Об этом сообщают очевидцы. «Мошенник зашёл следом в квартиру, сказал вам надо оформить документы для получения субсидии. После попросил 2000 для оплаты госпошлины. Заставил расписаться в бумагах, переписал данные СНИЛС. После получения денег, быстро ушёл. В лифт больше не заходил», — говорится в telegram-канал «Злой Екб». Все произошло 6 февраля на Опалихинской, 26 в подъезде № 8. По словам автора, из-за двух тысяч мужчина чуть не лишил жизни человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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