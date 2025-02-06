06 февраля 2025

Таможня Большого Савино не пустила в Пермь 86 килограммов опасных продуктов

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Продукцию неизвестного происхождения пытались пронести в ручной клади
Продукцию неизвестного происхождения пытались пронести в ручной клади Фото:

В январе текущего года в пермском аэропорту при проверке ручной клади было обнаружено и изъято 86 килограммов продуктов, запрещенных к ввозу. Об этом сообщила пресс-служба управлением Россельхознадзора по Пермскому краю.

«Было установлено, что в ручной клади у 38 граждан, прибывших международными авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана, находилось 32,632 кг мясной, 30,51 кг молочной, 23,29 кг пчеловодческой продукции непромышленного изготовления», — указано на сайте ведомства. На подавляющем большинстве товаров отсутствовали заводская упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения.

Пассажиры отмечали, что везут продукты для личного использования. Но данный факт в любом случае нарушал закон «О ветеринарии». Потенциально опасную продукцию уничтожили в соответствии со схемой взаимодействия с пермским аэропортом.

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В январе текущего года в пермском аэропорту при проверке ручной клади было обнаружено и изъято 86 килограммов продуктов, запрещенных к ввозу. Об этом сообщила пресс-служба управлением Россельхознадзора по Пермскому краю. «Было установлено, что в ручной клади у 38 граждан, прибывших международными авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана, находилось 32,632 кг мясной, 30,51 кг молочной, 23,29 кг пчеловодческой продукции непромышленного изготовления», — указано на сайте ведомства. На подавляющем большинстве товаров отсутствовали заводская упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения. Пассажиры отмечали, что везут продукты для личного использования. Но данный факт в любом случае нарушал закон «О ветеринарии». Потенциально опасную продукцию уничтожили в соответствии со схемой взаимодействия с пермским аэропортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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