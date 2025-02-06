Таможня Большого Савино не пустила в Пермь 86 килограммов опасных продуктов

В январе текущего года в пермском аэропорту при проверке ручной клади было обнаружено и изъято 86 килограммов продуктов, запрещенных к ввозу. Об этом сообщила пресс-служба управлением Россельхознадзора по Пермскому краю.
«Было установлено, что в ручной клади у 38 граждан, прибывших международными авиарейсами из Узбекистана и Азербайджана, находилось 32,632 кг мясной, 30,51 кг молочной, 23,29 кг пчеловодческой продукции непромышленного изготовления», — указано на сайте ведомства. На подавляющем большинстве товаров отсутствовали заводская упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения.
Пассажиры отмечали, что везут продукты для личного использования. Но данный факт в любом случае нарушал закон «О ветеринарии». Потенциально опасную продукцию уничтожили в соответствии со схемой взаимодействия с пермским аэропортом.
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