06 февраля 2025

Более 100 свердловчан намерены судиться с организатором концерта Стаса Михайлова

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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, михайлов стас
Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге переносили несколько раз Фото:

Больше 100 человек присоединились к коллективному иску Роспотребнадзора против организатора, который сорвал концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«С целью досудебного удовлетворения требований потребителей, отказавшихся от билетов на несостоявшийся концерт, о возврате денежных средств Управление Роспотребнадзора в адрес ООО „Рок-Фест“ направило предложение о досудебном урегулировании спора», — пояснили там. Еще в конце декабря присоединившихся к иску насчитывалось 57 человек.

У организатора есть десять дней, чтобы вернуть деньги. Если «Рок-Фест» проигнорирует требования ведомства, то РПН направит иск в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. Артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору. После этого в ситуацию вмешался Роспотребнадзор.

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Больше 100 человек присоединились к коллективному иску Роспотребнадзора против организатора, который сорвал концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «С целью досудебного удовлетворения требований потребителей, отказавшихся от билетов на несостоявшийся концерт, о возврате денежных средств Управление Роспотребнадзора в адрес ООО „Рок-Фест“ направило предложение о досудебном урегулировании спора», — пояснили там. Еще в конце декабря присоединившихся к иску насчитывалось 57 человек. У организатора есть десять дней, чтобы вернуть деньги. Если «Рок-Фест» проигнорирует требования ведомства, то РПН направит иск в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Екатеринбуржцы стали заложниками ситуации в 2024 году. Изначально Михайлов планировал дать концерт 6 апреля, потом мероприятие перенесли на 21 мая, а затем — на 26 октября. По итогу гастроли отменили совсем, а горожане столкнулись с нежеланием организаторов возвращать деньги за билеты. Артист объяснил срыв выступления тем, что «Рок-Фест» не исполняет обязательства по договору. После этого в ситуацию вмешался Роспотребнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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