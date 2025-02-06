«Перешел дорогу наркомафии»: новая версия таинственного похищения студента в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наркомафия похитила студента-киргиза в 2012 году

07 февраля 2025 в 11:14 Размер текста - 17 +

Нурмамата Мухамедали ищут с 2012 года Фото: предоставлено источником URA.RU Студента екатеринбургского РГППУ Нурмамата Мухамедали в 2012 году могли похитить бандиты, связанные с наркомафией (парня до сих пор не нашли ни живым, ин мертвым). Такую версию URA.RU выдвинула его знакомая, которая училась с ним в школе №149. «Его похитили днем, много было очевидцев, но никто ему не помог. Это произошло, потому что Мухамедали якобы перешел дорогу наркомафии», — уверяет собеседница агентства. Нурмамата она называет агрессивным человеком. «Он ходил по школе и понтовался. На районе всех посылал. Говорил, что он тут царь», — вспоминает женщина. По данным источника URA.RU в силовой среде, ЧП произошло 23 апреля 2012 года на улице Бебеля. Мухамедали ехал в «Волге» с двумя друзьями. Неожиданно их авто преднамеренно протаранил ГАЗ-3110. Из него выскочили несколько человек, вытащили Нурмамата, засунули в свою машину и увезли. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно. В 2014-м у следствия появились подозреваемые — два гражданина Киргизии. Их объявили в розыск, но так и не нашли. Силовики не сдаются и продолжают расследование. Недавно было возбуждено уголовно дело по статье «Убийство». По словам лидера киргизской диаспоры Урмата Курбанбаева, Мухамедали мог стать жертвой бандитских разборок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студента екатеринбургского РГППУ Нурмамата Мухамедали в 2012 году могли похитить бандиты, связанные с наркомафией (парня до сих пор не нашли ни живым, ин мертвым). Такую версию URA.RU выдвинула его знакомая, которая училась с ним в школе №149. «Его похитили днем, много было очевидцев, но никто ему не помог. Это произошло, потому что Мухамедали якобы перешел дорогу наркомафии», — уверяет собеседница агентства. Нурмамата она называет агрессивным человеком. «Он ходил по школе и понтовался. На районе всех посылал. Говорил, что он тут царь», — вспоминает женщина. По данным источника URA.RU в силовой среде, ЧП произошло 23 апреля 2012 года на улице Бебеля. Мухамедали ехал в «Волге» с двумя друзьями. Неожиданно их авто преднамеренно протаранил ГАЗ-3110. Из него выскочили несколько человек, вытащили Нурмамата, засунули в свою машину и увезли. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно. В 2014-м у следствия появились подозреваемые — два гражданина Киргизии. Их объявили в розыск, но так и не нашли. Силовики не сдаются и продолжают расследование. Недавно было возбуждено уголовно дело по статье «Убийство». По словам лидера киргизской диаспоры Урмата Курбанбаева, Мухамедали мог стать жертвой бандитских разборок.