06 февраля 2025

В Екатеринбурге пройдет «Лыжня России»: где искать старт, как доехать бесплатно и какие ждут призы

Проезд в транспорте Екатеринбурга будет бесплатным для участников «Лыжни России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжня России-2016. (Дополнение). Екатеринбург, лыжня россии, лыжник, здоровый образ жизни
За участие в гонке платить не нужно Фото:

«Лыжня России» в Екатеринбурге пройдет 8 февраля на девяти площадках. Проезд в городском транспорте станет бесплатным на один день, а присоединиться к забегу можно в любое время. Где пройдет старт, что подарят в конце и другие подробности спортивного мероприятия — в материале URA.RU.

Точки старта

Они расположатся в разных частях города. Замдиректора управления по физической культуре и спорту мэрии Екатеринбурга Иван Алыпов напомнил, что площадки нужно выбирать с учетом своих возможностей. Например, есть точки старта с абсолютно плоским простым рельефом — это акватория Верх-Исетского пруда, озера Шарташ, лыжная база школы № 19 и Преображенский парк. Сложнее лыжня в спортивной школе «Родонит», комплексе «Калининец» и лыжной базе «Локомотив».

Дистанция

В этом году участники символично побегут 2025 метров. Дистанция единая для всех — и взрослых, и детей. Преодолевать ее полностью не обязательно, ведь «Лыжня России» подразумевает, что участники просто хорошо проведут время на свежем воздухе.

Призы

Всероссийская массовая гонка — это не соревнование, поэтому медали вручать не будут, но ожидаются шапочки с символом забега. Организаторы рассчитывают, что хватит всем, ведь предусмотрено 12 тысяч экземпляров.

Бесплатный проезд

По кодовому слову «Лыжня России» всех людей с соответствующим спортивным инвентарем довезут бесплатно до стартовых площадок. Такая акция касается только муниципального общественного транспорта.

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«Лыжня России» в Екатеринбурге пройдет 8 февраля на девяти площадках. Проезд в городском транспорте станет бесплатным на один день, а присоединиться к забегу можно в любое время. Где пройдет старт, что подарят в конце и другие подробности спортивного мероприятия — в материале URA.RU. Они расположатся в разных частях города. Замдиректора управления по физической культуре и спорту мэрии Екатеринбурга Иван Алыпов напомнил, что площадки нужно выбирать с учетом своих возможностей. Например, есть точки старта с абсолютно плоским простым рельефом — это акватория Верх-Исетского пруда, озера Шарташ, лыжная база школы № 19 и Преображенский парк. Сложнее лыжня в спортивной школе «Родонит», комплексе «Калининец» и лыжной базе «Локомотив». В этом году участники символично побегут 2025 метров. Дистанция единая для всех — и взрослых, и детей. Преодолевать ее полностью не обязательно, ведь «Лыжня России» подразумевает, что участники просто хорошо проведут время на свежем воздухе. Всероссийская массовая гонка — это не соревнование, поэтому медали вручать не будут, но ожидаются шапочки с символом забега. Организаторы рассчитывают, что хватит всем, ведь предусмотрено 12 тысяч экземпляров. По кодовому слову «Лыжня России» всех людей с соответствующим спортивным инвентарем довезут бесплатно до стартовых площадок. Такая акция касается только муниципального общественного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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