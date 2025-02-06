В Екатеринбурге пройдет «Лыжня России»: где искать старт, как доехать бесплатно и какие ждут призы

Проезд в транспорте Екатеринбурга будет бесплатным для участников «Лыжни России»

07 февраля 2025 в 12:53 Размер текста - 17 +

За участие в гонке платить не нужно Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Лыжня России» в Екатеринбурге пройдет 8 февраля на девяти площадках. Проезд в городском транспорте станет бесплатным на один день, а присоединиться к забегу можно в любое время. Где пройдет старт, что подарят в конце и другие подробности спортивного мероприятия — в материале URA.RU. Точки старта Они расположатся в разных частях города. Замдиректора управления по физической культуре и спорту мэрии Екатеринбурга Иван Алыпов напомнил, что площадки нужно выбирать с учетом своих возможностей. Например, есть точки старта с абсолютно плоским простым рельефом — это акватория Верх-Исетского пруда, озера Шарташ, лыжная база школы № 19 и Преображенский парк. Сложнее лыжня в спортивной школе «Родонит», комплексе «Калининец» и лыжной базе «Локомотив». Фjто: Юлия Виноградова © URA.RU Дистанция В этом году участники символично побегут 2025 метров. Дистанция единая для всех — и взрослых, и детей. Преодолевать ее полностью не обязательно, ведь «Лыжня России» подразумевает, что участники просто хорошо проведут время на свежем воздухе. Призы Всероссийская массовая гонка — это не соревнование, поэтому медали вручать не будут, но ожидаются шапочки с символом забега. Организаторы рассчитывают, что хватит всем, ведь предусмотрено 12 тысяч экземпляров. Бесплатный проезд По кодовому слову «Лыжня России» всех людей с соответствующим спортивным инвентарем довезут бесплатно до стартовых площадок. Такая акция касается только муниципального общественного транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Лыжня России» в Екатеринбурге пройдет 8 февраля на девяти площадках. Проезд в городском транспорте станет бесплатным на один день, а присоединиться к забегу можно в любое время. Где пройдет старт, что подарят в конце и другие подробности спортивного мероприятия — в материале URA.RU. Они расположатся в разных частях города. Замдиректора управления по физической культуре и спорту мэрии Екатеринбурга Иван Алыпов напомнил, что площадки нужно выбирать с учетом своих возможностей. Например, есть точки старта с абсолютно плоским простым рельефом — это акватория Верх-Исетского пруда, озера Шарташ, лыжная база школы № 19 и Преображенский парк. Сложнее лыжня в спортивной школе «Родонит», комплексе «Калининец» и лыжной базе «Локомотив». В этом году участники символично побегут 2025 метров. Дистанция единая для всех — и взрослых, и детей. Преодолевать ее полностью не обязательно, ведь «Лыжня России» подразумевает, что участники просто хорошо проведут время на свежем воздухе. Всероссийская массовая гонка — это не соревнование, поэтому медали вручать не будут, но ожидаются шапочки с символом забега. Организаторы рассчитывают, что хватит всем, ведь предусмотрено 12 тысяч экземпляров. По кодовому слову «Лыжня России» всех людей с соответствующим спортивным инвентарем довезут бесплатно до стартовых площадок. Такая акция касается только муниципального общественного транспорта.