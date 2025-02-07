Минздрав отказался от советской модели распределения выпускников медвузов

Министерство здравоохранения РФ опровергло информацию о возможном возвращении к советской модели распределения выпускников медицинских вузов. Вместо этого предлагается модель, позволяющая молодым специалистам самостоятельно выбирать место работы, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минздравом России не рассматривается модель распределения, которая раньше действовала в СССР, а именно направление выпускника в конкретную государственную медицинскую организацию и в определенный субъект Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы, его текст передает РИА Новости. По предложенной модели, выпускники медвузов могут трудоустраиваться в любую медицинскую организацию, участвующую в программах обязательного медицинского страхования (ОМС). Студенты имеют право выбирать не только медицинскую организацию, но и регион пребывания, отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Минздрав разработал проект об обязательном трудоустройстве выпускников медвузов в медорганизации, которые работают по ОМС. В случае отказа предполагается штраф для организаций.
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