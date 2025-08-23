В Калуге некоторое время не будет работать аэропорт

Мера принимается в целях обеспечения безопасности полетов
Мера принимается в целях обеспечения безопасности полетов

Введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в Калуге. Информацией делится представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт КАЛУГА (Грабцево).  ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — написал представитель Росавиации в соцсетях. Отмечается, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, в ночь на 23 августа приостанавливал работу аэропорт в Волгограде. Меры по ограничению на выпуск и прием воздушных судов предпринимались, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Позже в Минобороны рассказали, что ночью российская ПВО сбила два украинских дрона. 

