«Тупо не знали закон»: ветеран полиции из Нижнего Тагила отсудил пенсию у МВД

Ветеран полиции из Нижнего Тагила Хворов выиграл суд против свердловского УМВД

08 февраля 2025 в 12:09 Размер текста - 17 +

Александр Хворов распутывал сложнейшие экономические преступления в 90-е годы, а сейчас вынужден бороться за пенсию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ветеран полиции из Нижнего Тагила Александр Хворов выиграл суд против ГУ МВД Свердловской области. Предметом спора стала пенсия, которую 82-летнему мужчине урезали после ревизии в главке. Почему месяц стажа стал решающим, в чем экс-милиционер упрекнул «клерков» министра Колокольцева, и как помог секретный документ, URA.RU рассказал бывший опер по особо важным делам. Служба Хворов возглавлял ОБХСС Дзержинского района Фото: сайт «История Нижнего Тагила» Хворов начинал службу в советской милиции. Он работал в тагильском отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС, ныне ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — прим.URA.RU). «В „лихие 90-е“, когда появились подразделения по борьбе с организованной преступностью, имеющего большой опыт руководящей работы Хворова пригласили на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Тогда работа в РУБОПе было трудной и опасной. Это был период Перестройки, противниками милиционеров были матерые преступные группировки, которые могли без проблем убить человека, чтобы завладеть его ценностями», — говорится на сайте управления МВД «Нижнетагильское». Дела За годы службы Хворов имел более 80 поощрений Фото: сайт «История Нижнего Тагила» «Мне достались экономические преступления. Особенно распространенными и знаменитыми тогда были мошенничества с фальшивыми авизо (так называют поддельные документы в банке — прим.URA.RU). В 90-е образовалось много коммерческих структур, денег у них не было, и они их похищали. Предприниматель направлял запрос на кредитование, договаривался с работником банка, который за вознаграждение вписывал в фальшивое авизо названную сумму. Документ уходил в Центробанк, и деньги перечислялись в банк получателя. Недостачу обнаруживали обычно не раньше чем через месяц, но к этому времени следы уже были заметены», — объяснил Хворов. В Нижнем Тагиле он сумел разоблачить немало крупных преступных сообществ. Одно из самых громких дел связано с коммерсантом Зиновьевым, который умудрился взять у банка 200 млн рублей — бешеную сумму по тем временам. Он раскидал их по своим напарникам, многие из которых жили за границей — их всех Хворову удалось вычислить. Самого Зиновьева задерживали в Москве. В столичном банке, куда ушли краденые деньги, прошли обыски, изъяли документы, нашли доказательства. А на следующий день руководителя банка расстреляли бандиты. Пенсия Коллеги в погонах после отставки Хворова продолжают дружить с бывшим оперативником Фото: сайт Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» В отделе по борьбе с организованной преступностью Хворов прослужил с 1991-го по 1996-й годы и вышел в отставку в звании подполковника. Ему начислили пенсию за 29 лет службы в органах внутренних дел — примерно 17 тысяч. Бывший оперативник продолжал работать в других организациях, занимался общественной работой, и все было прекрасно. Но два года назад он вдруг получил извещение, что его выслуга составляет не 29, а 28 лет, и потому пенсия будет меньше на 2300 рублей. «В 2022-м в свердловское УМВД пришла новая власть, в управлении все поменялось. Решили сделать ревизию пенсионных дел, и попалось им мое дело. Пересмотрели и сказали: „У вас до 29 лет не хватает одного месяца“. На самом деле все хватало! Просто они нарушили постановление Правительства РФ N 941 от 22 сентября 1993 года. В нем говорится, что сотрудникам отдела по оргпреступности один день службы засчитывается за 1,3. Они этого не учли, рубанули и выкинули месяц, а пенсию урезали автоматически. Просто тупо не знали закон», — объясняет Хворов. Борьба Подполковник милиции советует нынешним сотрудникам полиции лучше изучать закон Фото: сайт Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Он написал в центр пенсионного обеспечения свердловского главка и указал на ошибку. Переписка затянулась на два года. «Я им так и писал: „Или вы юридически безграмотны, или вы не умеете читать законы и применять их“. Дважды обращался к министру Колокольцеву, но приходили отписки. Это же не он сам, а клерки отвечали — департамент по нормированию труда. А им эти законы не нужны», — считает Хворов. В 2024 году он подал заявление в суд на перерасчет пенсии. Из Верх-Исетского суда дело перекинули в Свердловский областной. «Все из-за того, что нужен был один секретный документ — приказ министра МВД № 016 от 1991 года, он касался именно сотрудников отдела по организованной преступности. Облсуд его затребовал, получил, и 6 декабря было вынесено решение: выслугой считать не 28, а 29 лет. Опирался судья на 941-й закон и 016-й приказ», — говорит бывший милиционер. Пока постановление не вступило в законную силу, поэтому пенсию в прежнем размере Хворов еще не получил. Впрочем, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что точку в этой истории ставить рано. По его словам, принятое решение суда будет обжаловано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран полиции из Нижнего Тагила Александр Хворов выиграл суд против ГУ МВД Свердловской области. Предметом спора стала пенсия, которую 82-летнему мужчине урезали после ревизии в главке. Почему месяц стажа стал решающим, в чем экс-милиционер упрекнул «клерков» министра Колокольцева, и как помог секретный документ, URA.RU рассказал бывший опер по особо важным делам. Хворов начинал службу в советской милиции. Он работал в тагильском отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС, ныне ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — прим.URA.RU). «В „лихие 90-е“, когда появились подразделения по борьбе с организованной преступностью, имеющего большой опыт руководящей работы Хворова пригласили на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Тогда работа в РУБОПе было трудной и опасной. Это был период Перестройки, противниками милиционеров были матерые преступные группировки, которые могли без проблем убить человека, чтобы завладеть его ценностями», — говорится на сайте управления МВД «Нижнетагильское». «Мне достались экономические преступления. Особенно распространенными и знаменитыми тогда были мошенничества с фальшивыми авизо (так называют поддельные документы в банке — прим.URA.RU). В 90-е образовалось много коммерческих структур, денег у них не было, и они их похищали. Предприниматель направлял запрос на кредитование, договаривался с работником банка, который за вознаграждение вписывал в фальшивое авизо названную сумму. Документ уходил в Центробанк, и деньги перечислялись в банк получателя. Недостачу обнаруживали обычно не раньше чем через месяц, но к этому времени следы уже были заметены», — объяснил Хворов. В Нижнем Тагиле он сумел разоблачить немало крупных преступных сообществ. Одно из самых громких дел связано с коммерсантом Зиновьевым, который умудрился взять у банка 200 млн рублей — бешеную сумму по тем временам. Он раскидал их по своим напарникам, многие из которых жили за границей — их всех Хворову удалось вычислить. Самого Зиновьева задерживали в Москве. В столичном банке, куда ушли краденые деньги, прошли обыски, изъяли документы, нашли доказательства. А на следующий день руководителя банка расстреляли бандиты. В отделе по борьбе с организованной преступностью Хворов прослужил с 1991-го по 1996-й годы и вышел в отставку в звании подполковника. Ему начислили пенсию за 29 лет службы в органах внутренних дел — примерно 17 тысяч. Бывший оперативник продолжал работать в других организациях, занимался общественной работой, и все было прекрасно. Но два года назад он вдруг получил извещение, что его выслуга составляет не 29, а 28 лет, и потому пенсия будет меньше на 2300 рублей. «В 2022-м в свердловское УМВД пришла новая власть, в управлении все поменялось. Решили сделать ревизию пенсионных дел, и попалось им мое дело. Пересмотрели и сказали: „У вас до 29 лет не хватает одного месяца“. На самом деле все хватало! Просто они нарушили постановление Правительства РФ N 941 от 22 сентября 1993 года. В нем говорится, что сотрудникам отдела по оргпреступности один день службы засчитывается за 1,3. Они этого не учли, рубанули и выкинули месяц, а пенсию урезали автоматически. Просто тупо не знали закон», — объясняет Хворов. Он написал в центр пенсионного обеспечения свердловского главка и указал на ошибку. Переписка затянулась на два года. «Я им так и писал: „Или вы юридически безграмотны, или вы не умеете читать законы и применять их“. Дважды обращался к министру Колокольцеву, но приходили отписки. Это же не он сам, а клерки отвечали — департамент по нормированию труда. А им эти законы не нужны», — считает Хворов. В 2024 году он подал заявление в суд на перерасчет пенсии. Из Верх-Исетского суда дело перекинули в Свердловский областной. «Все из-за того, что нужен был один секретный документ — приказ министра МВД № 016 от 1991 года, он касался именно сотрудников отдела по организованной преступности. Облсуд его затребовал, получил, и 6 декабря было вынесено решение: выслугой считать не 28, а 29 лет. Опирался судья на 941-й закон и 016-й приказ», — говорит бывший милиционер. Пока постановление не вступило в законную силу, поэтому пенсию в прежнем размере Хворов еще не получил. Впрочем, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что точку в этой истории ставить рано. По его словам, принятое решение суда будет обжаловано.