Суды России успешно конкурируют с госструктурами в соцсетях

Работа социальных сетей российских судов работает на высоком уровне, паблики выдерживают конкуренцию с соцсетями государственных органов в плане информационной активности. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Владимир Захаров.
«Судебная система выдерживает сравнение с государственными пабликами, которые ведут государственные органы. Причем мы выдерживаем сравнение с теми структурами, где наиболее массовое обращение», — заявил Захаров на Международной научно-практической конференции «Журналистика в 2024 году: творчество, профессия, индустрия». Его слова передает РАПСИ.
По словам Захарова, такая активность и конкурентоспособность социальных сетей судов связаны с важностью и значимостью информации, которые они освещают. Аудитория оценивает эту работу, что подтверждается не только количеством подписчиков. Захаров уточнил, что готовый анализ конкурентоспособности социальных сетей российских судов предоставил АНО «Диалог».
В 2023 году был основан Единый федеральный контентный центр (ЕФКЦ), инициированный и размещенный на площадке Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). Данный центр занимается сбором и систематизацией важнейшей информации о деятельности судебной системы России и защите прав граждан. ЕФКЦ обеспечивает пресс-службы судов готовыми блоками SMM-контента, включающими актуальные новости и аналитические материалы для размещения на официальных страницах российских судов в социальных медиа.
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